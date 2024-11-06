1-й джазовый фестиваль во Фрязине прошел при поддержке «Газпромнефть-СМ»

«Газпромнефть – смазочные материалы» совместно с администрацией Фрязино и Союзом композиторов Евразии стала организатором первого джазового фестиваля-конкурса в наукограде.

Музыкальное событие состоялось во Фрязинской детской школе искусств и объединило более 250 участников и зрителей.

Жюри определило лауреатов в четырех возрастных группах и пяти номинациях, среди которых сольное и ансамблевое исполнение музыки на различных инструментах, а также вокал.

Конкурсантами стали музыканты в возрасте от 7 лет до 21 года из разных городов Московского региона. Члены жюри во главе с джазменом, композитором и народным артистом России Игорем Брилем оценивали профессиональный уровень владения инструментом, артистизм участников, точность передачи авторского текста и умение создать художественный образ музыкального произведения.

Организация фестиваля стала очередным этапом проекта по поддержке одаренных детей и созданию условий для творческой самореализации во Фрязине, которую «Газпромнефть-СМ» реализует в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпромнефть».

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Наша компания уделяет огромное внимание социальным проектам. Это инициативы в самых разных сферах – культуре, экологии, спорте, образовании. В совокупности их эффект направлен на создание креативной среды, в которой любой может открывать новые возможности для своего развития, становиться успешным и востребованным в любимом деле».

Юлия Шувалова, заместитель главы городского округа Фрязино:

«Первый джазовый фестиваль во Фрязине подарил детям и молодежи возможность продемонстрировать свои таланты, получить ценные советы от по-настоящему экспертного жюри, а зрителям – великолепный праздник и эмоции. Формируя планы по развитию наукограда, мы всегда уделяем внимание культурным проектам, потому что это важное направление, объединяющее все поколения».

Андрей Батурин, президент Союза композиторов Евразии:

«Главные задачи таких мероприятий – объединение творческих людей, помощь артистам и культивирование идеи наставничества. Все это отразилось и в нашем фестивале. Надеюсь, конкурс станет традиционным и поможет сотням детей развить свои творческие способности».