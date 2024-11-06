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Новые автоштрафы для россиян назвали «юридически безграмотными»

Эксперт Шапарин: Идея о штрафах для шумных водителей юридически безграмотна

Инициативу о повышении штрафов для шумных водителей в 40 раз юридически безграмотной назвал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

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Он пояснил, что если штраф хотят увеличить по статье КоАП 12.5.1, тогда это коснется, прежде всего, не шумных машин, а тех, кто не зарегистрировал ГБО. А это самое популярное переоборудование в России, рассказал Шапарин.

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Он прибавил, что многие из таких машин не проходили регистрацию ГБО. А если депутаты хотят выделить под нарушение отдельную статью, то это будет противоречить уже существующим нормам. В Таможенном союзе есть страны, которые не станут согласовывать такие поправки, рассказал эксперт.

«Поэтому внесенный законопроект – это демонстрация юридической безграмотности его авторов», – пояснил Шапарин.

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Ранее группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложила увеличить в 40 раз штраф для шумных автомобилистов.

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Источник: Quto

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Ушакова Ирина
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«За рулем»
Количество просмотров 104
06.11.2024 
Фото:
«За рулем»
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