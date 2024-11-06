Новый дизайн и другая техника: хорошо знакомый «кореец» обновился

Компания Kia представила в Корее обновленный Sportage 2026 модельного года

В южной Корее презентовали кроссовер Kia Sportage. Появились первые официальные снимки автомобиля. Что касается внешности, то у Sportage появилась более прямоугольная решётка радиатора и следом за остальными моделями бренда автомомбиль перешёл на вертикальные блоки фар с интегрированными L-образными ходовыми огнями.

Изменилась форма бамперов, а задние фонари остались без изменений. Автомобиль получил 2-спицевый усеченный руль, новую виртуальную приборную панель и мультимедиа. Изменилась и передняя панель.

Набор силовых агрегатов изменился. Дизеля больше нет в списке, а турбомотор 1.6 мощностью 180 л.с. теперь сочетается с 8-диапазонной АКП вместо прежнего робота с двумя сцеплениями.

KIA Sportage

Что касается гибрида, то 180-сильный турбомотор 1.6 по-прежнему сочетается с 6-ступенчатой АКП со встроенным электромотором, но мощность последнего увеличилась до 65 лошадиных сил (+5 л.с.). Мотор 2.0 на газе остался прежним и работает в паре с 6-ступенчатой АКП.

KIA Sportage

В Корее уже можно заказать обновленный автомобиль за 28,4 млн вон (около 2 млн рублей), газовый Sportage стоит от 29 млн вон (2,1 млн рублей), гибрид обойдётся в 34,6 млн вон (2,5 млн рублей).

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Источник: Motor1