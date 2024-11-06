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Новый дизайн и другая техника: хорошо знакомый «кореец» обновился

Компания Kia представила в Корее обновленный Sportage 2026 модельного года

В южной Корее презентовали кроссовер Kia Sportage. Появились первые официальные снимки автомобиля. Что касается внешности, то у Sportage появилась более прямоугольная решётка радиатора и следом за остальными моделями бренда автомомбиль перешёл на вертикальные блоки фар с интегрированными L-образными ходовыми огнями.

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Изменилась форма бамперов, а задние фонари остались без изменений. Автомобиль получил 2-спицевый усеченный руль, новую виртуальную приборную панель и мультимедиа. Изменилась и передняя панель.

Набор силовых агрегатов изменился. Дизеля больше нет в списке, а турбомотор 1.6 мощностью 180 л.с. теперь сочетается с 8-диапазонной АКП вместо прежнего робота с двумя сцеплениями.

KIA Sportage
KIA Sportage

Что касается гибрида, то 180-сильный турбомотор 1.6 по-прежнему сочетается с 6-ступенчатой АКП со встроенным электромотором, но мощность последнего увеличилась до 65 лошадиных сил (+5 л.с.). Мотор 2.0 на газе остался прежним и работает в паре с 6-ступенчатой АКП.

KIA Sportage
KIA Sportage

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В Корее уже можно заказать обновленный автомобиль за 28,4 млн вон (около 2 млн рублей), газовый Sportage стоит от 29 млн вон (2,1 млн рублей), гибрид обойдётся в 34,6 млн вон (2,5 млн рублей).

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Источник: Motor1

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Ушакова Ирина
Фото:motor1
Количество просмотров 1439
06.11.2024 
Фото:motor1
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Отзывы о Kia Sportage (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Недостатки:
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Комментарий:
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.
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