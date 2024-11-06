В автошколах России нужно навести порядок: эксперт о массовых нарушениях

Автоэксперт Сажин призвал пересмотреть регламент выдачи прав в России

Деятельность российских автошкол необходимо контролировать, а также навести порядок в части сдачи экзаменов на вождение. Об этом заявил автоэксперт Владимир Сажин.

Комментируя скандал с массовыми увольнениями в ГАИ Петербурга из-за выявленных нарушений в системе сдачи экзамена на права, эксперт констатирует, что подобная ситуация складывается по всей России. И как бы хорошо автошкола ни обучала при повышении цен в условиях конкуренции, сдавать будут только избранные.

Сажин убежден, что экзамены часто проваливают без объективных причин, несмотря на камеры в автомобилях, видеозаписи экзаменов зачастую отсутствуют или бывают неполными.

«В случае подачи апелляции на результаты экзаменов и при отсутствии видеозаписи или если она будет без звука, кандидат в водители должен получить оценку “сдал” и свое долгожданное водительское удостоверение, а инспектор ГАИ, который принимал экзамен – направление в Дорожно-постовую службу. Тот же результат должен быть, если при просмотре видеозаписи экзаменов будет установлено, что оценку “сдал” получил кандидат в водители, который проехал намного хуже. нежели тот, который показал лучшие навыки вождения, но при этом получил оценку “не сдал”», – предлагает эксперт.

Сажин подчеркивает, что именно из-за массовых нарушений в автошколах правительство намерено ввести онлайн-курсы. Самой лучшей альтернативой эксперт считает дистанционное обучение с идентификацией через «Госуслуги» – так можно отследить посещаемость занятий и увидеть, прошел ли будущий водитель весь курс обучения.

Как скоро наведут порядок в этой важной сфере, Сажин не знает, при этом он с сожалением отмечает, что до того момента на дорогах «из-за этого бардака продолжают погибать невинные люди».

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Источник: osnmedia.ru