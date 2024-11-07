Надежный движок, неубиваемая АКП, люксовый бренд — престижный «японец» за 2 млн

Эксперт «За рулем» рассказал, как правильно выбрать Infiniti FX/QX70 с пробегом

Некоторые престижные кроссоверы со временем превращаются в неликвид – гораздо раньше, чем их куда более демократичные соседи по потоку. Взять премиальный кроссовер в возрасте 10-12 лет и с пробегом до 200 тысяч – и не пожалеть? Все-таки такое возможно, особенно если грамотно подойти к выбору конкретной модели, считает эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.

Infiniti FX/QX70

И в качестве одного из примеров рассматривает Infiniti FX/QX70. Напомним, до 2013 года модель называлась, в зависимости от движка, FX37, FX50 или FX30d. Потом все эти вариации собрали под индексом QX70, никак не поменяв автомобиль ни внешне, ни по матчасти. Сейчас больше трети машин на рынке имеют пробег до 150 тысяч км. Цены – от 1,7 до 3,2 млн рублей.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Свыше половины машин – с атмосферником 3.7 (333 л. с.). Очень надежный, недостаток – высокий расход масла. Цепь ГРМ ходит 250 тысяч км, сам мотор – намного больше, хоть и алюминиевый.

Топовый V8 5.0 (400 или 420 л. с.) редок и еще менее выгоден по налогу. Страдает от перегревов – с задирами и пробоем прокладки ГБЦ. Быстро растягивает цепь привода ГРМ. И также ест много масла, иногда приговаривая вкладыши.

Дизель 3.0 (238 л. с.) неудачный и чрезвычайно затратный. Ремонты часто начинались в районе 100 тысяч км – с замены поршневых колец или масляного насоса, клапана EGR или интеркулера. К 150 тысячам подходит и привод ГРМ. В общем, вариант рискованный.

Все моторы сочетаются с семиступенчатым гидроавтоматом Jatco JR710E/JR711E. Бывают сбои по электронике, но по железу агрегат из числа неубиваемых.

Эксперт резюмирует: с общей надежностью у Infiniti порядок.

А беспокоят владельца разве что мелочи вроде примерзающих дверных замков, но не более того.

Поэтому вариант выглядит достойным внимания – впрочем, в новой статье «За рулем» рассматривается еще несколько таких.

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