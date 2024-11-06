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По параллельному импорту могут привезти что угодно, но как быть с русификацией?
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Самый дешевый седан вернулся в РФ по схеме параимпорта: сколько он теперь стоит

В России появился бюджетный седан Mazda 3 в комплектации Quality за ₽ 3,44 млн

Самый доступный японский седан Mazda 3 вернулся на рынок России, теперь модель завозят в нашу страну по схеме параллельного импорта.

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Один из российских дилеров выставил на продажу новый автомобиль 2024 года выпуска, Mazda 3 оснащена атмосферным бензиновым двигателем объемом 2,0 л мощностью 158 л.с. и 202 Нм максимального крутящего момента. В паре с силовым агрегатом работает классический 6-скоростной «автомат».

Mazda 3
Mazda 3

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Седан Mazda 3 представлен в комплектации Quality в которой заявлены: антиблокировочная система, система контроля слепых зон, датчик давления в шинах, подушки безопасности водителя с защитой коленей, боковые передние подушки безопасности, оконные шторки безопасности, круиз-контроль, а также электрорегулировка сиденья водителя с памятью положения и другие полезные опции. Продавец предлагает Mazda 3 по цене 3,44 млн. рублей.

Mazda 3
Mazda 3
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Источник: tarantas.news

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Светлана Тарасенко
Фото:Mazda
Количество просмотров 16900
06.11.2024 
Фото:Mazda
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