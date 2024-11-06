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В России ужесточат контроль за торговлей автозапчастями

В РФ Совфед предложил ужесточить правила торговли маслом и запчастями для авто

В РФ стали чаще подделывать автомасла и запчасти, поэтому планируется ужесточить оборот этой продукции, пишут «Известия» со ссылкой на инициативу комитета по регламенту Совета Федерации.

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В комитете по регламенту Совфеда состоялся круглый стол, в мероприятии участвовали представители Минпромторга, Росстандарта, Минэкономразвития, ФАС, Роспотребнадзора, отраслевых ассоциаций и предпринимателей. Участники констатировали, что в отдельных категориях комплектующих и расходников уровень подделок составляет больше 50%.

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Для контроля продаваемой продукции было предложено подключить ее к государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров (ГИС МТ) и ввести обязательную маркировку. В ходе осуществления этого плана в РФ могут ввести автоматическую блокировку продажи подделок на кассах.

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Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 106
06.11.2024 
Фото:Depositphotos
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