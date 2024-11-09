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Почти сенсация: Kia делает ставку на внедорожники?

На выставке SEMA компания Kia представила внедорожные концепты Advntr и Wkndr

На проходящей в Лас-Вегасе автомобильной выставке SEMA корейская компания Kia представляла довольно смелые концепт-кары Advntr и Wkndr, явно намекающие на формирующийся внедорожный вектор в развитии модельного ряда. EV9 Advntr – это фактически приподнятая версия электрического трехрядного внедорожника EV9, включающая ряд улучшений и туристическое снаряжение.

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Исходник «лифтанули» на 3 дюйма и снабдили оригинальными передней и задней частями, изрядно увеличивающими углы въезда и съезда, а также специальными внедорожными покрышками.

EV9 Advntr
EV9 Advntr

Но главная фишка – багажник, на которую можно поставить не только универсальный бокс или закрепить поклажу, как есть, но и водрузить фирменную автомобильную палатку, идущую в качестве опции.

PV5 Wkndr
PV5 Wkndr

Полное название второго концепта – PV5 Wkndr, и он, в свою очередь, является «туристическим развитием» концепта PBV (Purpose Beyond Vehicles), который Kia описывает как «швейцарский армейский нож на колесах». Список доработок – сходный с Advntr: лифт кузова, собственный обвес, внедорожные шины.

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А также у Wkndr есть встроенный бортовой компрессор для накачки колес, надувных матрасов или лодок. Не обошлось и без уникальной черточки: внешняя система хранения, позволяющая увеличить внутреннее полезное пространство кузова во время нахождения машины на кемпинге. А еще в Wkndr используются солнечные панели и колеса с оригинальной системой рекуперации энергии, благодаря которой можно многократно заряжать аккумуляторы.

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Источник: Car and Driver

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 140
09.11.2024 
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