Авиаперевозчики грозят повышением цен из-за нового требования
Минтранс России намерен ужесточить требования к рассадке пассажиров с детьми в самолете, обязав авиаперевозчиков предоставлять соседние кресла взрослым с ребенком до 14 лет. Соответствующие поправки к Федеральным авиационным правилам (ФАП-82) Минтранс направил в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).
В России на сегодняшний момент эти правила имеют рекомендательный статус и распространяются только на пассажиров с детьми до 12 лет. Минтранс предлагает увеличить этот возраст до 14 лет и сделать это правило обязательным для всех авиакомпаний. К исключениям отнесли ситуации, когда свободных совместных мест на борту самолета к моменту регистрации пассажиров не осталось.
Представители рынка считают такие меры Минтранса избыточными, по более того, в новых требованиях увидели нарушение прав других пассажиров. К тому же есть риск подорожания авиабилетов, а также потери лоукостерами до 30% доходов от продажи мест. В некоторых авиакомпаниях подчеркнули, что большинство подростков сами хотят летать на отдельных от родителей местах.
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Источник: kommersant.ru