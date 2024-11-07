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Чешский флагман получил спортивную версию — известна цена

На рынок выходит новый Skoda Superb Sportline по цене от 5,4 млн рублей

На рынок Европы выходит представленный текущим летом Skoda Superb Sportline, цена на него стартует от 51,45 тыс. евро (5,438 млн рублей по актуальному курсу).

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Автомобиль получил черную решетку радиатора, есть окантовка окон, корпуса зеркал, на крыше – рейлинги и надпись Skoda сзади. В списке оснащения базовой комплектации заявлены: матричные светодиодные фары, задние LED-фонари с анимацией и антрацитовые диски Vela с матовыми черными накладками Aero диаметром 18 дюймов. Также доступны 19-дюймовые серебристые диски Aniara и черные диски Torcular.

В салоне установлены спортивные передние сиденья с подогревом и интегрированными подголовниками. В стандартной комплектации Suedia Sport сиденья обтянуты замшей и искусственной кожей, у кресел есть регулировка и функция массажа. Машина в версии Suite Sport получила сертифицированные AGR сиденья с вентиляцией, массажем и отделкой перфорированной кожей и кожзамом.

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На выбор потенциальных покупателей Superb Sportline вариант с двигателем объемом 2,0 л TSI мощностью 265 л.с., привод – полный; мотор TSI mild-hybrid объемом 1,5 л мощностью 150 л.с.; силовой агрегат TDI объемом 2,0 л мощностью 150 л.с.; двигатель TDI объемом 2,0 л мощностью 193 л.с., полный привод; двигатель TSI plug-in hybrid второго поколения объемом 1,5 л мощностью 204 л.с.

Skoda Superb Sportline
Skoda Superb Sportline
Skoda Superb Sportline
Skoda Superb Sportline
Skoda Superb Sportline
Skoda Superb Sportline

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Источник: 32cars.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Skoda
Количество просмотров 407
07.11.2024 
Фото:Skoda
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