Solaris HC (бывшая Creta) получил несколько полезных функций

В России представили кроссовер Solaris HC с автозапуском и зимними опциями

В России анонсировали модель Solaris HC, оснащенную телематической системой с функцией дистанционного запуска двигателя.

Эта система будет доступна на всех версиях модели.

Solaris HC

Модель доступна с двумя атмосферными двигателями: 1.6 литра (121/123 л.с.) и 2.0 литра (149 л.с.), в сочетании с 6-ступенчатой механической или автоматической коробкой передач и возможностью выбора между передним и полным приводом.

Уже в базовой комплектации Prime (1.6 AT 2WD) доступны такие функции, как центральный замок, иммобилайзер, кондиционер, фронтальные подушки безопасности, система стабилизации, ABS, системы предупреждения об экстренном торможении (ESS) и помощи при старте на подъеме (HAC).

Топовая комплектация Prestige Safety включает продвинутые системы безопасности, такие как удержание в полосе, мониторинг усталости водителя, предотвращение столкновений, в том числе боковых, и автоматическое управление дальним светом.

В этой комплектации есть панорамная крыша, премиальная аудиосистема Bose с 8 динамиками, адаптивный круиз-контроль, а также системы камер кругового обзора (SVM) и мониторинга слепых зон (BVM).

Начальная стоимость Solaris HC составляет 2 513 000 рублей.

Напомним, Solaris HC является российской версией Hyundai Creta второго поколения, кроссовера B-класса, который выпускали с 2021 года.

Линейка Solaris включает сегодня модели Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX. Характеристики данных автомобилей совпадают с теми, которые были у моделей, выпускавшихся на заводе до ухода Hyundai из России.

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Источник: AGR