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Solaris HC (бывшая Creta) получил несколько полезных функций

В России представили кроссовер Solaris HC с автозапуском и зимними опциями

В России анонсировали модель Solaris HC, оснащенную телематической системой с функцией дистанционного запуска двигателя.

Эта система будет доступна на всех версиях модели.

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Solaris HC
Solaris HC

Модель доступна с двумя атмосферными двигателями: 1.6 литра (121/123 л.с.) и 2.0 литра (149 л.с.), в сочетании с 6-ступенчатой механической или автоматической коробкой передач и возможностью выбора между передним и полным приводом.

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Уже в базовой комплектации Prime (1.6 AT 2WD) доступны такие функции, как центральный замок, иммобилайзер, кондиционер, фронтальные подушки безопасности, система стабилизации, ABS, системы предупреждения об экстренном торможении (ESS) и помощи при старте на подъеме (HAC).

Топовая комплектация Prestige Safety включает продвинутые системы безопасности, такие как удержание в полосе, мониторинг усталости водителя, предотвращение столкновений, в том числе боковых, и автоматическое управление дальним светом.

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В этой комплектации есть панорамная крыша, премиальная аудиосистема Bose с 8 динамиками, адаптивный круиз-контроль, а также системы камер кругового обзора (SVM) и мониторинга слепых зон (BVM).

Начальная стоимость Solaris HC составляет 2 513 000 рублей.

Напомним, Solaris HC является российской версией Hyundai Creta второго поколения, кроссовера B-класса, который выпускали с 2021 года.

Линейка Solaris включает сегодня модели Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX. Характеристики данных автомобилей совпадают с теми, которые были у моделей, выпускавшихся на заводе до ухода Hyundai из России.

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Источник: AGR

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Алексеева Елена
Количество просмотров 2983
07.11.2024 
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Отзывы о Hyundai Creta (12)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Creta  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет
Достоинства:
Качество, удобство, комфорт.
Недостатки:
Пока нет. Но если придраться, то маленький багажник.
Комментарий:
Владел Хендай Акцент, потом Солярис, потом взял Кия Церато, После Хендай Крета. Отзыв по владению 4 года. Машина полный улет, не знаю куда еще гнаться, когда по нынешним ценам машина удовлетворяет полностью. Брать дороже и комфортнее? Не хочу отдавать за железку 3-4 миллиона. Даже если хотел поменять на Туссан, то отдав за машину 2 миллиона я потерял бы половину комфорта из комплектации, а это не очень хочется. Китайцев не рассматриваю, и даже слушать не хочу, что не говори, а сравнивать эти ржавые громыхалки нечего. Есть у друзей и знакомых, покатался, знаю. Машина проходит обслуживание у дилера, проблем нет. Есть что было бы, то с удовольствием поделился бы. Проехал по бездорожью, ездил по степям на охоту, негде не подвела. И даже намеков не было где-то застрять, хотя передний привод. Если кто и пишет отрицательные отзывы, то нужно по проблеме обратится к дилеру, потому что все бывает, нужно смотреть. Я всегда рассматриваю только Хендай, и остановился на нем, потому что поменял уже 3 машины, и никогда проблем не было. Считаю, что это надежный семейный автомобиль. Хочется большего, но цены просто пипец, поэтому довольствуемся этим)))
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