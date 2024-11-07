Обновленный 7-местный «китаец» теперь у дилеров: известна цена

В РФ у дилеров появился улучшенный кроссовер Geely Okavango по цене от ₽3,5 млн

Улучшенный 7-местный кроссовер Geely Okavango начал поступать российским дилерам. Директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров пояснил, что пока доля модели Geely Okavango в продажах марки составляет около 5%. Из-за появления обновленной версии модели ожидается увеличение данного показателя на 1-2%.

Обновленный кроссовер доступен в комплектациях: Luxury и Flagship. У автомобиля теперь есть электрообогрев всей поверхности лобового стекла, комплекс контроля полосы движения, включающий систему удержания в полосе (LKA) и систему экстренного удержания в полосе (ELKA), помогающей избежать столкновений с другими машинами.

У комплектации Flagship теперь есть система автоматического экстренного торможения (AEB), предупреждающая автомобилиста о риске столкновения с препятствием. В случае неизбежности ДТП электроника автоматически активирует торможение.

Geely Okavango

Под капотом Geely Okavango 4-цилиндровый 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 200 л.с., 7-ступенчатый робот.

Цена обновленного кроссовера стартует от 3 528 990 рублей, а при покупке в кредит и по схеме Trade-in стоимость начинается от 3 078 990 рублей.

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Geely Okavango

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Источник: «Автостат»