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Жертва во спасение: автобренд уволит персонал по всему миру ради сохранения бизнеса

Nissan сократит 9 тысяч сотрудников из-за годового падения прибыли на 93,5%

Японский автопроизводитель Nissan намерен сократить девять тысяч рабочих мест по всему миру из-за катастрофического падения на 93,5% в первом полугодии. С итогами финансового отчета руководство корпорации познакомило общественность в ходе пресс-конференции.

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Причиной таких неутешительных показателей первой половины финансового года (с апреля по сентябрь 2024 года) стало падение продаж автомобилей. Согласно данным, планируется сократить производство на 20%. Чистая прибыль за отчетный период составила 19,2 млрд иен (примерно 13,238 млрд рублей).

Отмечается, что продажи на рынке Китая упали на 14,3%, глобальные продажи снизились на 3,8% на фоне конкуренции с другими производителями КНР. На рынке США продажи Nissan также демонстрируют плачевные показатели, тем более что там растет спрос на гибридные автомобили. А у японского производителя нет линейки в этом сегменте.

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Источник: bloomberg.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 128
07.11.2024 
Фото:Wikimedia
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