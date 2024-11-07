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В России растут продажи грузовиков — в лидерах отечественный бренд

Автостат: отечественный КАМАЗ возглавил рейтинг самых популярных грузовиков в РФ

На рынке грузовых автомобилей России по итогам октября 2024 года реализовано 13 246 единиц. Этот показатель на 2% больше, чем за этот же месяц прошлого года. Такой статистикой поделились специалисты аналитического агентства «Автостат».

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«Стоит отметить, что рынок новых грузовиков в нашей стране продемонстрировал рост впервые за последние 7 месяцев. До этого положительная динамика фиксировалась только в марте, а с апреля по сентябрь продажи грузовых машин всегда снижались», – уточнили в агентстве.

Отечественный КАМАЗ сохранил за собой лидерство – на его долю в середине осени пришлось 19% от общего объема рынка (2 539 единиц). Вторую строчку рейтинга среди марок занимает китайский SITRAK, у него 1960 реализованных грузовиков. В топ-5 вошли также еще три китайских бренда – Shacman (1841 шт.), Dongfeng (1347 шт.) и FAW (1100 шт.).

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Что касается конкретных моделей, то лидером в очередной раз стал SITRAK C7H, его доля в октябре составила 15% от всех реализованных на рынке РФ грузовиков. По итогам 10 месяцев с начала 2024 года объем продаж новых грузовых автомобилей в России составил 106 399 экземпляров – на 10% меньше, чем в январе – октябре прошлого года.

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Источник: autostat.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Егор Алеев/ТАСС
Количество просмотров 318
07.11.2024 
Фото:Егор Алеев/ТАСС
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