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РЖД обновит подвижной состав, включая локомотивы и пассажирские вагоны

В РЖД с 1 декабря повысили тарифы на пассажирские перевозки на 11,6%

Тарифы на грузовые и пассажирские перевозки в России вырастут с 1 декабря текущего года на 13,8% и 11,6% соответственно. Соответствующий проект распоряжения об индексации тарифов на железнодорожные перевозки грузов и пассажиров на 2025 год подготовила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

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В РЖД объясняют повышение тарифов необходимостью исполнения обязательной инвестиционной программы на 2025 год. Таким образом РЖД добились принятия почти всех своих предложений по индексации тарифов на предстоящий год.

Кроме того, вырастет стоимость перевозок контейнеров, строительных грузов и порожних вагонов, за исключением нефтепродуктов.

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Тарифы на пассажирские перевозки в регулируемом сегменте: в плацкартных и общих вагонах – проиндексируют на 11,6%. В нерегулируемом (купе, СВ и вагоны класса люкс) Федеральная пассажирская компания (принадлежит ОАО РЖД) тоже проиндексирует ставки на 11,6%. Средства планируется направить на обновление подвижного состава: локомотивы и пассажирские вагоны, кроме того, средства направят партнерам, сотрудничающим с РЖД.

В экспертном сообществе считают, что в целом параметры индексации находятся «на грани терпимости грузовладельцев», а эффективность от этих мер можно будет оценить в 2025 году.

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Источник: kommersant.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 89
08.11.2024 
Фото:АГН «Москва»
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