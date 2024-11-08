Как обжаловать штрафы в Москве (памятка для водителей)

В МАДИ напомнили: в случае несогласия со штрафом с камер его можно обжаловать

В Московской административной дорожной инспекции рассказали, что все фотоматериалы с городских камер поступают в единый центр, где проходят первичную обработку.

После этого их направляют в орган, который будет выносить постановление. В Москве это ГИБДД или МАДИ (штрафы за парковку в зоне действия запрещающих остановку или стоянку знаков). В МАДИ фотоматериалы еще раз проверяют, и уполномоченные лица выносят постановления.

В случае несогласия со штрафом МАДИ его можно обжаловать.

«Сделать это удобнее всего онлайн, на портале mos.ru в течение 10 дней с момента вынесения постановления. Если этот срок пропущен, можно направить ходатайство о его продлении. Каждое обращение рассматривается в индивидуальном порядке. Также мы рекомендуем подписаться на получение постановлений в электронном виде на сайте "Почты России", – ответили «За рулем» в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции.