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Около 130 новых автобусов коммерческих перевозчиков вышли на 18 маршрутов

Автобусы коммерческих перевозчиков оснащены самыми современными технологиями

В 2016 году столица перевела коммерческих перевозчиков на госконтракты. С этого момента старые и нелегальные маршрутные такси ушли в прошлое.

Сегодня в парке коммерческих перевозчиков более 1,1 тыс. современных автобусов, которые обслуживают более чем 130 маршрутов.

ЛиАЗы коммерческих перевозчиков в Москве
ЛиАЗы коммерческих перевозчиков в Москве

В таких автобусах:

  • яркие и четкие медиаэкраны
  • пандусы для маломобильных граждан
  • маршрутные табло
  • адаптивное освещение, которое меняет яркость в зависимости от времени суток
  • современная оптика
  • зарядки USB и Type-C
  • система климат-контроля для поддержания комфортной температуры в салоне.

Коммерческие перевозчики полностью интегрированы в систему Московского транспорта. У них них работают все способы оплаты проезда и действуют льготы.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Сегодня на дороги столицы вышли новые автобусы коммерческих перевозчиков. Они оборудованы по последнему слову техники и соответствуют высоким стандартам московского транспорта.

Продолжим развивать наземный городской транспорт по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина.

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«За рулем»
Фото:ГКУ «Организатор перевозок»
Количество просмотров 51
08.11.2024 
Фото:ГКУ «Организатор перевозок»
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