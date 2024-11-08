Около 130 новых автобусов коммерческих перевозчиков вышли на 18 маршрутов
В 2016 году столица перевела коммерческих перевозчиков на госконтракты. С этого момента старые и нелегальные маршрутные такси ушли в прошлое.
Сегодня в парке коммерческих перевозчиков более 1,1 тыс. современных автобусов, которые обслуживают более чем 130 маршрутов.
В таких автобусах:
- яркие и четкие медиаэкраны
- пандусы для маломобильных граждан
- маршрутные табло
- адаптивное освещение, которое меняет яркость в зависимости от времени суток
- современная оптика
- зарядки USB и Type-C
- система климат-контроля для поддержания комфортной температуры в салоне.
Коммерческие перевозчики полностью интегрированы в систему Московского транспорта. У них них работают все способы оплаты проезда и действуют льготы.
Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:
– Сегодня на дороги столицы вышли новые автобусы коммерческих перевозчиков. Они оборудованы по последнему слову техники и соответствуют высоким стандартам московского транспорта.
Продолжим развивать наземный городской транспорт по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина.
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