Около 130 новых автобусов коммерческих перевозчиков вышли на 18 маршрутов

Автобусы коммерческих перевозчиков оснащены самыми современными технологиями

В 2016 году столица перевела коммерческих перевозчиков на госконтракты. С этого момента старые и нелегальные маршрутные такси ушли в прошлое.

Сегодня в парке коммерческих перевозчиков более 1,1 тыс. современных автобусов, которые обслуживают более чем 130 маршрутов.

ЛиАЗы коммерческих перевозчиков в Москве

В таких автобусах:

яркие и четкие медиаэкраны

пандусы для маломобильных граждан

маршрутные табло

адаптивное освещение, которое меняет яркость в зависимости от времени суток

современная оптика

зарядки USB и Type-C

система климат-контроля для поддержания комфортной температуры в салоне.

Коммерческие перевозчики полностью интегрированы в систему Московского транспорта. У них них работают все способы оплаты проезда и действуют льготы.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Сегодня на дороги столицы вышли новые автобусы коммерческих перевозчиков. Они оборудованы по последнему слову техники и соответствуют высоким стандартам московского транспорта.

Продолжим развивать наземный городской транспорт по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина.