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Nissan терпит колоссальные убытки и «хватается за соломинку»

В Nissan дела настолько плохи, что пришлось прибегнуть к помощи Mitsubishi

Mitsubishi объявила, что приобретет 10% существующих акций у Nissan, при этом бренды продолжат сотрудничать в будущем. Продажа сократит текущую долю Nissan в Mitsubishi с 34,07% до 24,05%.

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Mitsubishi сообщила, что размещает заказ на Токийской фондовой бирже на приобретение до 149 028 300 акций по эквиваленту 3,01 доллара за акцию по текущему обменному курсу.

Продажа состоится в тот же день, когда Nissan сократит 9 тысяч рабочих мест по всему миру, одновременно снизив глобальные производственные мощности на 20%.

В Nissan собираются таким образом сэкономить 3 млрд долларов.

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Эти радикальные меры компания предпринимает, чтобы удержаться на плаву на фоне снижения продаж и сокращения спроса.

Автопроизводитель по-прежнему планирует выпустить 30 новых или обновленных автомобилей, которые были завялены ранее, но они могут появиться позже, чем изначально планировалось, поскольку сейчас Nissan вынужден считать деньги.

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Автопроизводитель сообщил, что чистый убыток компании составил 9,3 млрд иен (60,1 млн долларов). Глобальные продажи компании упали на 2,8 процента с июля по сентябрь.

При этом проблемы не только у Nissan: автопроизводители по всему миру испытывают трудности из-за растущей конкуренции, замедления спроса и роста затрат.

В то время как европейские и японские автоконцерны сталкиваются с трудностями и испытывают дефицит интереса к своим автомобилям, у китайских производителей недостатка в покупателях нет.

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Источник: caranddriver.com

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Алексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1584
10.11.2024 
Фото:Unsplash
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