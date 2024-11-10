Nissan терпит колоссальные убытки и «хватается за соломинку»

В Nissan дела настолько плохи, что пришлось прибегнуть к помощи Mitsubishi

Mitsubishi объявила, что приобретет 10% существующих акций у Nissan, при этом бренды продолжат сотрудничать в будущем. Продажа сократит текущую долю Nissan в Mitsubishi с 34,07% до 24,05%.

Mitsubishi сообщила, что размещает заказ на Токийской фондовой бирже на приобретение до 149 028 300 акций по эквиваленту 3,01 доллара за акцию по текущему обменному курсу.

Продажа состоится в тот же день, когда Nissan сократит 9 тысяч рабочих мест по всему миру, одновременно снизив глобальные производственные мощности на 20%.

В Nissan собираются таким образом сэкономить 3 млрд долларов.

Эти радикальные меры компания предпринимает, чтобы удержаться на плаву на фоне снижения продаж и сокращения спроса.

Автопроизводитель по-прежнему планирует выпустить 30 новых или обновленных автомобилей, которые были завялены ранее, но они могут появиться позже, чем изначально планировалось, поскольку сейчас Nissan вынужден считать деньги.

Автопроизводитель сообщил, что чистый убыток компании составил 9,3 млрд иен (60,1 млн долларов). Глобальные продажи компании упали на 2,8 процента с июля по сентябрь.

При этом проблемы не только у Nissan: автопроизводители по всему миру испытывают трудности из-за растущей конкуренции, замедления спроса и роста затрат.

В то время как европейские и японские автоконцерны сталкиваются с трудностями и испытывают дефицит интереса к своим автомобилям, у китайских производителей недостатка в покупателях нет.

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Источник: caranddriver.com