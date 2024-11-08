Новая мера позволит водителям избежать штрафа

Автовладельцам напомнят об окончании срока действия ОСАГО посредством Госуслуг

Российских автовладельцев уведомят об окончании действия страхового полиса ОСАГО через Госуслуги. Разработкой такого функционала в настоящее время занимаются специалисты Национальной страховой информационной системы (НСИС) совместно с Минцифры. Об этом сообщил глава НСИС Николай Галушин.

Ожидается, что функция заработает уже в 2025 году. Пользователи Госуслуг получают уведомления о статусе действия некоторых документов. В частности, мобильное приложение «Госуслуги Авто» напоминает автовладельцам об окончании срока действия водительского удостоверения.

В Минцифры подчеркнули, что возможность расширения функционала на полис ОСАГО обсуждается представителями ведомства с заинтересованными организациями.

По словам Галушина, страховщики не всегда напоминают клиентам об окончании срока действия полиса, особенно если у водителя было несколько аварий.

«Такие уведомления помогут людям не выезжать на дорогу без полиса по забывчивости. Это позволит автовладельцу избежать штрафа за отсутствие обязательной «автогражданки», а потерпевшие будут защищены, если произойдет авария», – прокомментировал инициативу президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Остальные участники рынка также поддержали идею. По словам заместителя гендиректора СК «МАКС» Александра Горяинова, в зависимости от региона без обязательной «автогражданки» ездят от 2 до 20% водителей.

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Источник: iz.ru