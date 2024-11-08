Купить автомобиль на маркетплейсе — а если подсунут не тот?
Привычная схема покупки нового автомобиля включает подписание договора купли-продажи, в котором указана марка, модель, цвет, комплектация и дополнительные аксессуары. Он подписывается до получения автомобиля и гарантирует, что покупатель получит то, на что рассчитывал.
Покупая же автомобиль на маркетплейсе, люди опасаются, что после оплаты им подсунут машину не той модели, цвета и не в той комплектации.
Такие случаи были, правда, не с российскими маркетплейсами. Например, один человек заказал себе на Alibaba электрический суперкар, но получил вместо него розовое подобие Смарта, за которое он в итоге заплатил 31 тысячу долларов.
Можно ли отказаться от такой покупки и вернуть деньги?
Ответить на этот вопрос мы попросили представителя Wildberries.
Василий Гаврилюк, руководитель категории Авто объединенной компании Wildberries & Russ:
— Получить автомобиль в другой комплектации или другого цвета невозможно, так как оплата производится только после выдачи автомобиля, для чего клиенту необходимо назвать код.
До этого клиент может запросить видео автомобиля или лично приехать в дилерский центр для его осмотра.
Возврат автомобиля тоже возможен. Он производится и регламентируется договором купли-продажи. В случае, если с автомобилем что-то не так, клиент всегда может обратиться в дилерский центр, который продал автомобиль, и решить вопрос.
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