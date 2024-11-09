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Поражение нервной системы и слепота: чем еще грозит незамерзайка с метанолом

Врач-токсиколог Кутушов предостерег от покупки самой токсичной незамерзайки

Самыми вредными для здоровья водителя и пассажиров являются пары незамерзайки на основе метанола. Об этом рассказал врач-токсиколог Михаил Кутушов.

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Рассуждая о том, какую незамерзайку не стоит покупать, он подчеркнул, что не стоит брать жидкость именно на основе метилового спирта (метанола).

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«Предельно допустимая концентрация (ПДК) паров метанола в салоне автомобиля достигается быстрее всего, так как этот спирт отличается высокой летучестью. Пары незамерзающей жидкости могут негативно влиять на самочувствие водителя и пассажиров, вызывая головную боль, тошноту, головокружение, слабость», – объяснил врач.

Дело в том, что при длительном использовании таких жидкостей возникает накопительный эффект от метанола, и он может стать причиной серьезных заболеваний печени, центральной нервной системы и даже спровоцировать слепоту.

«Симптомы отравления обычно проявляются уже через несколько минут после начала использования незамерзайки с высокой концентрацией токсичных спиртов», – предупреждает токсиколог.

Даже небольшое количество токсичных веществ может негативно сказаться на здоровье, особенно при постоянном контакте, добавил врач. А метанол является наиболее токсичным из всех видов спиртов, используемых в незамерзайках.

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Зачастую жидкость, в составе которой есть метанол, позиционируют как нетоксичную. Но это маркетинговый ход, в составе такой жидкости содержатся опасные вещества: синтетические и токсичные красители, ароматизаторы, содержащие аллергены – они могут вызывать раздражение дыхательных путей, а противопенные добавки – вещества с токсичными элементами, подытожил Кутушов.

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Источник: gazeta.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 241
09.11.2024 
Фото:Depositphotos
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