Дошиповка зимних шин своими руками — делимся лайфхаком

Водителям рассказали, как сделать дошиповку шин в собственном гараже

Иногда при ограниченном бюджете можно сделать дошиповку зимних шин своими руками. Процедура самостоятельной дошиповки несложная, просто нужно терпение и вложения.

При этом для такой процедуры подойдет только шина, остаточная глубина протектора которой не менее 4,5 мм. Причем это – нижний предел, иначе есть риск пробить покрышку этим же шипом. Поэтому нужно ориентироваться на остаток более 6 мм. Что касается нешипованной шины, то форма протектора должна позволять проводить такой метод. У модели с сильно развитой системой ламелей и мелкими шашками установить шип не получится.

Общее состояние покрышек должно быть удовлетворительным. Бывает так, что комплект еще не старый, но местá, где стояли заводские шипы, разорваны и стерты. При отсутствии альтернативных точек доработать колеса не получится – шипы снова вылетят из разбитых посадочных мест. Не годится комплект шин старше 10 лет, зачастую такие шины «дубеют», а протектор становится ломким и не сможет удержать шипы.

Дошиповка шуруповертом

При таком способе шуруповерт выступает движителем, а непосредственно установку выполняет специальное устройство – дошипун (на коробках именно так и написано). Он состоит из гайки и ходящего в ней резьбового штифта – он заталкивает шип в отверстие. При этом специальные усики одновременно разводят края отверстия, чтобы легко установить шип. Нужно просто установить шип в дошипун, приставить его к отверстию и нажать на курок шуруповерта.



Дошиповка пневмопистолетом

Способ почти аналогичный, но в качестве инструмента используется специальный монтажный пистолет, подключенный к компрессору или пневмолинии. Сам процесс проходит быстрее, но из-за затрат на оборудование такой метод больше подходит для массового потока на СТО или в шиномонтажных мастерских.



Дошиповка вручную

Этим способом пользовались прошлые поколения автовладельцев при помощи отвертки и плоскогубцев. Но если стоит задача ошиповать здесь и сейчас, этим методом можно воспользоваться и сегодня. Как вариант – расширить посадочное отверстие съемником для стопорных колец. Кстати, есть умельцы, изготавливающие свои инструменты для внедрения шипов в покрышку. Своими способами можно поделиться в нашем

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Источник: autonews.ru