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Как выбрать лучшую незамерзайку

Эксперт Трушкова перечислила плюсы и минусы разных зимних омываек

Директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова назвала достоинства и недостатки разных незамерзаек. Во избежание ее замерзания, в состав стеклоомывающей жидкости должен входить компонент, который не замерзает. Обычно это спирт.

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В производстве омывающих жидкостей применяют три вида спирта: этиловый, изопропиловый и метиловый. Трушкова перечислила их плюсы и минусы.

Плюсы этилового спирта

  • хорошо очищает
  • отмечается его минимальное вредное воздействие на организм человека
  • этот спирт имеет несильный запах, а его попадание на кожу и пары практически безопасны

Минусы этилового спирта

  • он дорогой (из-за акциза)
  • его мало кто выпускает, что приводит к дефициту на рынке

Плюсы изопропилового спирта

  • омывайки, в составе которых он содержится, недорогие, так как этот спирт не облагается акцизом
  • такие омывайки распространены
  • воздействие на организм среднее
  • попадание на кожу не страшно

Минусы изопропилового спирта

  • очень неприятный запах, который трудно перебить ароматизаторами
  • пары могут вызывать головную боль
  • его очищающая способность невысока

Плюсы метилового спирта

  • низкая цена
  • нет неприятного запаха
  • хорошо растворяется в воде
  • хорошо очищает от грязи

Минусы метилового спирта

  • относится к ядовитым наркотическим веществам
  • является опасным канцерогеном
  • при вдыхании паров может накапливаться в организме
  • при попадании на кожу можно отравиться

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Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:ТАСС/ Михаил Почуев
Количество просмотров 293
11.11.2024 
Фото:ТАСС/ Михаил Почуев
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