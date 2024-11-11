Как выбрать лучшую незамерзайку

Эксперт Трушкова перечислила плюсы и минусы разных зимних омываек

Директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова назвала достоинства и недостатки разных незамерзаек. Во избежание ее замерзания, в состав стеклоомывающей жидкости должен входить компонент, который не замерзает. Обычно это спирт.

В производстве омывающих жидкостей применяют три вида спирта: этиловый, изопропиловый и метиловый. Трушкова перечислила их плюсы и минусы.

Плюсы этилового спирта

хорошо очищает

отмечается его минимальное вредное воздействие на организм человека

этот спирт имеет несильный запах, а его попадание на кожу и пары практически безопасны

Минусы этилового спирта

он дорогой (из-за акциза)

его мало кто выпускает, что приводит к дефициту на рынке

Плюсы изопропилового спирта

омывайки, в составе которых он содержится, недорогие, так как этот спирт не облагается акцизом

такие омывайки распространены

воздействие на организм среднее

попадание на кожу не страшно

Минусы изопропилового спирта

очень неприятный запах, который трудно перебить ароматизаторами

пары могут вызывать головную боль

его очищающая способность невысока

Плюсы метилового спирта

низкая цена

нет неприятного запаха

хорошо растворяется в воде

хорошо очищает от грязи

Минусы метилового спирта

относится к ядовитым наркотическим веществам

является опасным канцерогеном

при вдыхании паров может накапливаться в организме

при попадании на кожу можно отравиться

Специалисты не рекомендуют рисковать и использовать продукцию, которую нельзя купить официально.

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Источник: Российская газета