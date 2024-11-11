Как выбрать лучшую незамерзайку
Директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова назвала достоинства и недостатки разных незамерзаек. Во избежание ее замерзания, в состав стеклоомывающей жидкости должен входить компонент, который не замерзает. Обычно это спирт.
В производстве омывающих жидкостей применяют три вида спирта: этиловый, изопропиловый и метиловый. Трушкова перечислила их плюсы и минусы.
Плюсы этилового спирта
- хорошо очищает
- отмечается его минимальное вредное воздействие на организм человека
- этот спирт имеет несильный запах, а его попадание на кожу и пары практически безопасны
Минусы этилового спирта
- он дорогой (из-за акциза)
- его мало кто выпускает, что приводит к дефициту на рынке
Плюсы изопропилового спирта
- омывайки, в составе которых он содержится, недорогие, так как этот спирт не облагается акцизом
- такие омывайки распространены
- воздействие на организм среднее
- попадание на кожу не страшно
Минусы изопропилового спирта
- очень неприятный запах, который трудно перебить ароматизаторами
- пары могут вызывать головную боль
- его очищающая способность невысока
Плюсы метилового спирта
- низкая цена
- нет неприятного запаха
- хорошо растворяется в воде
- хорошо очищает от грязи
Минусы метилового спирта
- относится к ядовитым наркотическим веществам
- является опасным канцерогеном
- при вдыхании паров может накапливаться в организме
- при попадании на кожу можно отравиться
Специалисты не рекомендуют рисковать и использовать продукцию, которую нельзя купить официально.
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Источник: Российская газета