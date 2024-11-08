#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Toyota bZ3
15 ноября
Японский седан с богатым оснащением начали предлагать в России – известна цена
В России появился в продаже электрокар из...
Кроссовер Chery Tiggo 9
15 ноября
Гибридный вариант Chery Tiggo 9 тоже появится в России
«Китайские автомобили»: гибридный Chery Tiggo 9...
По параллельному импорту могут привезти что угодно, но как быть с русификацией?
15 ноября
Названы 10+ недостатков и проблем современных китайских автомобилей
«За рулем» перечислил, с чем приходится...

Более 40 тыс. курьеров уже зарегистрировались в системе КИС «АРТ» и получили цифровой профиль

Получение цифрового профиля делает работу курьеров прозрачной и безопаснее для потребителей

Дептранс Москвы реализует программу, в рамках которой московские курьеры могут пройти регистрацию в системе КИС «АРТ» (комплексная информационная система «Аналитика работы такси»), и получить цифровой профиль. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Водители такси, работающие в Москве, уже зарегистрировались в этой системе.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«Ежедневно курьеры выполняют до 500 тыс. заказов. Регистрация в системе КИС «АРТ» делает их работу прозрачной и гарантирует потребителям, что их заказ доставляют сотрудники с проверенными документами».

В Дептрансе столицы подчеркнули, что компании очень важно, чтобы в сервисе работали только надежные курьеры. Поэтому в будущем заказы будут доверять только курьерам, имеющим цифровой идентификатор.

Подробнее о регистрации можно узнать в Telegram-канале Дептранса, а также на Едином транспортном портале.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: пресс-служба Дептранса

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Дептранс
Количество просмотров 226
08.11.2024 
Фото:Дептранс
Поделиться:
Оцените материал:
0