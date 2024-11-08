Более 40 тыс. курьеров уже зарегистрировались в системе КИС «АРТ» и получили цифровой профиль

Получение цифрового профиля делает работу курьеров прозрачной и безопаснее для потребителей

Дептранс Москвы реализует программу, в рамках которой московские курьеры могут пройти регистрацию в системе КИС «АРТ» (комплексная информационная система «Аналитика работы такси»), и получить цифровой профиль. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Водители такси, работающие в Москве, уже зарегистрировались в этой системе.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– «Ежедневно курьеры выполняют до 500 тыс. заказов. Регистрация в системе КИС «АРТ» делает их работу прозрачной и гарантирует потребителям, что их заказ доставляют сотрудники с проверенными документами».

В Дептрансе столицы подчеркнули, что компании очень важно, чтобы в сервисе работали только надежные курьеры. Поэтому в будущем заказы будут доверять только курьерам, имеющим цифровой идентификатор.

Подробнее о регистрации можно узнать в Telegram-канале Дептранса, а также на Едином транспортном портале.

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Источник: пресс-служба Дептранса