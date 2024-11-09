Достойная замена Гранте: Suzuki представил доступный бюджетный седан

Suzuki Dzire четвертого поколения станет конкурентом российской Lada Granta

Выпущенный индийским подразделением Maruti Suzuki (принадлежащим японскому концерну Suzuki), этот седан обещает немало интересного, хотя и адресован, прежде всего, индийскому потребителю.

Suzuki Dzire

Первое, что бросается в глаза – компактные размеры. Длина Dzire составляет всего 3995 мм, что делает его маневренным в условиях плотного городского трафика. Колесная база в 2450 мм и снаряженная масса от 920 до 960 кг. Расход топлива около 4 литров на 100 км для версии с механической коробкой передач и около 3,8 литров для варианта с роботизированной.

Сердцем Suzuki Dzire является 1,2-литровый бензиновый двигатель Z12E, развивающий мощность 82 л.с. и 112 Нм крутящего момента. Выбор между механической и роботизированной коробками передач предоставляет покупателям возможность подобрать наиболее комфортный вариант управления.

Внутри Dzire напоминает интерьер Suzuki Swift. Это значит, что можно ожидать эргономичное расположение элементов управления и, судя по изображениям, достаточно просторный салон для своего класса. Приятным дополнением станет классическая аналоговая приборная панель, которая, в отличие от полностью цифровых решений, часто ценится за свою простоту и читаемость. Топовые комплектации порадуют наличием мультируля и 9-дюймового дисплея информационно-развлекательной системы.

Но настоящая изюминка Suzuki Dzire – это наличие системы камер кругового обзора и люка в крыше. Для автомобиля бюджетного сегмента это довольно необычные и приятные опции, которые повышают как безопасность, так и комфорт. Однако, пока остается неизвестной цена и сроки начала продаж Suzuki Dzire четвертого поколения в Индии.

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Источник: Российская газета