Обновленный Kia Sportage 2025 увидел свет: известны комплектации и цены

Kia официально представила обновленную версию кроссовера Sportage

Южнокорейский автопроизводитель Kia представил обновленную версию своего популярного кроссовера Sportage.

Kia Sportage 2025

Внешний облик Sportage стал более выразительным и современным. Дизайнеры компании акцентировали внимание на передней части автомобиля, обновив оптику, решетку радиатора и передний бампер. Задние фонари также получили новый дизайн, а палитра кузова пополнилась стильными серым и синим оттенками. Кроме того, инженеры увеличили длину кузова на 25 мм, что положительно сказалось на просторе в салоне.

Внутри Sportage произошли не менее значительные изменения. Салон стал более технологичным и стильным. Центральное место на передней панели занимает единый блок, объединяющий 12,3-дюймовую цифровую приборную панель и центральный дисплей такого же размера. Новый двухспицевый мультируль и камера для контроля за состоянием водителя добавляют комфорта и безопасности.

Одним из ключевых изменений стало обновление линейки двигателей. Kia отказалась от 2,0-литрового турбодизеля, заменив его на 146-сильный атмосферный двигатель, работающий на газовом топливе (LPG). При этом 1,6-литровый бензиновый турбомотор мощностью 180 л.с. и 203-сильная гибридная установка остались в линейке. Все версии Sportage по умолчанию оснащаются передним приводом, однако для бензиновых и гибридных модификаций доступен полный привод.

Интерьер Kia Sportage 2025

Новый Kia Sportage уже доступен для предзаказа в Южной Корее. Стоимость базовой бензиновой версии начинается от 28,4 млн вон (около 2 млн рублей), газовой – от 29 млн вон (2,1 млн рублей), а гибридной – от 34,6 млн вон (2,5 млн рублей).

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Источник: Автоновости дня