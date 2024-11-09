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Обновленный Kia Sportage 2025 увидел свет: известны комплектации и цены

Kia официально представила обновленную версию кроссовера Sportage

Южнокорейский автопроизводитель Kia представил обновленную версию своего популярного кроссовера Sportage.

Kia Sportage 2025
Kia Sportage 2025
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Внешний облик Sportage стал более выразительным и современным. Дизайнеры компании акцентировали внимание на передней части автомобиля, обновив оптику, решетку радиатора и передний бампер. Задние фонари также получили новый дизайн, а палитра кузова пополнилась стильными серым и синим оттенками. Кроме того, инженеры увеличили длину кузова на 25 мм, что положительно сказалось на просторе в салоне.

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Внутри Sportage произошли не менее значительные изменения. Салон стал более технологичным и стильным. Центральное место на передней панели занимает единый блок, объединяющий 12,3-дюймовую цифровую приборную панель и центральный дисплей такого же размера. Новый двухспицевый мультируль и камера для контроля за состоянием водителя добавляют комфорта и безопасности.

Одним из ключевых изменений стало обновление линейки двигателей. Kia отказалась от 2,0-литрового турбодизеля, заменив его на 146-сильный атмосферный двигатель, работающий на газовом топливе (LPG). При этом 1,6-литровый бензиновый турбомотор мощностью 180 л.с. и 203-сильная гибридная установка остались в линейке. Все версии Sportage по умолчанию оснащаются передним приводом, однако для бензиновых и гибридных модификаций доступен полный привод.

Интерьер Kia Sportage 2025
Интерьер Kia Sportage 2025

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Новый Kia Sportage уже доступен для предзаказа в Южной Корее. Стоимость базовой бензиновой версии начинается от 28,4 млн вон (около 2 млн рублей), газовой – от 29 млн вон (2,1 млн рублей), а гибридной – от 34,6 млн вон (2,5 млн рублей).

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Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Kia
Количество просмотров 425
09.11.2024 
Фото:Kia
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Отзывы о Kia Sportage (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Недостатки:
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Комментарий:
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.
-27