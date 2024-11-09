Toyota подготовила грандиозный план по захвату китайского рынка

К 2030 году Toyota развернет масштабное производство автомобилей в Китае

В последние годы китайский рынок автомобилей стал ареной жесткой конкуренции, где местные производители, такие как BYD, уверенно захватывают долю рынка, оставляя за собой традиционных гигантов, таких как Toyota.

Однако японская компания не собирается сдаваться и готовит масштабный реванш, планируя увеличить производство автомобилей в Китае до 2,5 миллионов единиц в год к 2030 году.

Одним из ключевых аспектов новой стратегии Toyota является сближение операций по продажам и производству, а также передача большей ответственности за разработку местным специалистам также является важным шагом.

Согласно инсайдерской информации, Toyota осознает, что необходимо быстро реагировать на вызовы, иначе может оказаться слишком поздно. Автомобили, созданные в рамках совместных предприятий с местными партнерами, уже показывают лучшие результаты продаж по сравнению с моделями, разработанными самой Toyota.

С учетом всех изменений, Toyota нацелена на восстановление своих позиций на китайском рынке, который продолжает расти и развиваться.

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Источник: 32cars