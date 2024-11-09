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Toyota подготовила грандиозный план по захвату китайского рынка

К 2030 году Toyota развернет масштабное производство автомобилей в Китае

В последние годы китайский рынок автомобилей стал ареной жесткой конкуренции, где местные производители, такие как BYD, уверенно захватывают долю рынка, оставляя за собой традиционных гигантов, таких как Toyota.

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Однако японская компания не собирается сдаваться и готовит масштабный реванш, планируя увеличить производство автомобилей в Китае до 2,5 миллионов единиц в год к 2030 году.

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Одним из ключевых аспектов новой стратегии Toyota является сближение операций по продажам и производству, а также передача большей ответственности за разработку местным специалистам также является важным шагом.

Согласно инсайдерской информации, Toyota осознает, что необходимо быстро реагировать на вызовы, иначе может оказаться слишком поздно. Автомобили, созданные в рамках совместных предприятий с местными партнерами, уже показывают лучшие результаты продаж по сравнению с моделями, разработанными самой Toyota.

С учетом всех изменений, Toyota нацелена на восстановление своих позиций на китайском рынке, который продолжает расти и развиваться.

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Источник: 32cars

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 268
09.11.2024 
Фото:Unsplash
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