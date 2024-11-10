Новый семейный минивэн от Nissan получит полный привод и гибридную силовую установку

BestCarWeb: новый Nissan Elgrand получит гибридную силовую установку от X-Trail

Японский автогигант Nissan готовится к выходу нового поколения своего флагманского минивэна Elgrand, который, по предварительным данным, должен стать серьезным конкурентом непоколебимому лидеру – Toyota Alphard.

Nissan Elgrand

Ключевым преимуществом нового Elgrand, призванным бросить вызов Alphard, станет мощная гибридная силовая установка. По данным BestCarWeb, Nissan планирует использовать проверенную технологию от своего популярного кроссовера X-Trail.

Nissan Elgrand

Это означает, что под капотом Elgrand разместится 1,5-литровый трехцилиндровый бензиновый двигатель, работающий в паре с двумя электромоторами. Один электромотор мощностью 204 л.с. будет установлен на передней оси, а второй, мощностью 136 л.с., — на задней.

Однако, интрига сохраняется вокруг платформы. На данный момент у Nissan нет готовой платформы с необходимой колесной базой около 3000 мм, которая традиционно используется для минивэнов такого класса. Существуют два основных сценария. Первый – использование растянутой версии платформы CMF-C/D, той самой, что лежит в основе X-Trail. Второй сценарий более амбициозен – разработка совершенно новой платформы, специально для Elgrand.

Ожидается, что новый Nissan Elgrand появится на рынке в 2025 году.

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Источник: BestCarWeb