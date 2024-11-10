Новый надежный японский седан привезли в Россию: комплектации на любой вкус

Российские дилеры предлагают Honda Civic 11 поколения по цене от 3,3 млн рублей

На российском рынке представлены как бензиновые, так и гибридные версии Honda Civic. Самый доступный вариант – это бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра мощностью 182 л.с., работающий в паре с вариатором. Цена на такую комплектацию начинается от 3,3 млн рублей, что, по сравнению с июнем текущего года, даже немного ниже.

Honda Civic

Для тех, кто предпочитает гибридные технологии, предложены варианты с 2,0-литровым атмосферным двигателем, таким же, как и на Honda Accord. Эта гибридная установка выдаёт суммарную мощность в 203 л.с., передавая крутящий момент на передние колёса через вариатор. Стоимость гибридных версий колеблется от 3,5 млн до 4,15 млн рублей в зависимости от комплектации.

Honda Civic

Выбор комплектаций также достаточно широк. В Россию поставляются автомобили в следующих вариантах: Extreme Edition (Prestige), Sharp Edition, Extreme Control Edition и Powerhouse. Каждый из них предлагает свой набор опций, но все они отличаются высоким уровнем оснащения — кожаный салон, адаптивный круиз-контроль, климат-контроль, аудиосистема с большим экраном, система кругового обзора, люк и т.д.

Интерьер Honda Civic

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Источник: Автоновости дня