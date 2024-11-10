Российская версия Hyundai Creta обзавелась пакетом зимних опций и приятной ценой

Выпущен Solaris HC, адаптированный для эксплуатации в России, от 2,35 млн рублей

Solaris HC – это российский аналог Hyundai Creta, адаптированный под наши реалии и получивший ряд существенных улучшений, позволяющих забыть о зимних трудностях и наслаждаться комфортной поездкой даже в самые суровые морозы.

Solaris HC

Главное нововведение – встроенная телематическая система с дистанционным запуском двигателя. Это не просто опция, а заводское решение, доступное для всех комплектаций Solaris HC.

Но функциональность Solaris HC выходит далеко за рамки удобного автозапуска. Автомобиль разработан с учетом специфики российских дорог и климата. Значительный дорожный просвет, усиленная энергоемкая подвеска и возможность выбора полного привода обеспечат уверенное передвижение по заснеженным дорогам, разбитому асфальту и бездорожью. Более того, инженеры позаботились о надежности в экстремальных условиях: увеличена емкость аккумуляторной батареи, установлен генератор повышенной мощности, а объем бачка стеклоомывателя увеличен до 5 литров.

Интерьер Solaris HC

Зимний комфорт на высшем уровне обеспечен благодаря наличию подогрева передних и задних сидений, рулевого колеса, лобового и заднего стекол (по всей поверхности!) и боковых зеркал, а также подогрева форсунок омывателя.

Под капотом Solaris HC скрываются проверенные двигатели: 1,6 л (121 л.с.) и 2,0 л (149 л.с.), сочетающиеся с 6-ступенчатой механической или автоматической коробкой передач. Выбор привода – передний или полный – зависит от комплектации.

Solaris HC

Для тех, кто ценит безопасность и комфорт премиум-класса, предлагается комплектация HC Prestige Safety. Она включает в себя передовые системы помощи водителю: систему удержания полосы, мониторинг усталости водителя, системы предотвращения столкновений (включая боковые), автоматическое управление дальним светом. Вдобавок к этому, комплектация Prestige Safety радует наличием панорамной крыши, премиальной аудиосистемы Bose с 8 динамиками, адаптивного круиз-контроля, систем кругового обзора (SVM) и обзора слепых зон (BVM).

Цена на Solaris HC, с учетом скидки при покупке в трейд-ин, начинается от 2 353 000 рублей.

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Источник: Solaris