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Nissan уволит сотрудников и вполовину урежет руководству зарплаты

Nissan уволит 9 тыс. сотрудников и сократит производственные мощности на 20%

Японский автогигант Nissan вынужден сократить штат на 9 тысяч сотрудников, уменьшить производственные мощности на 20% и существенно снизить зарплаты руководства.

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Компания открыто признает тяжелую ситуацию, заявляя о необходимости срочных мер для улучшения финансовых показателей и создания более гибкой бизнес-модели.

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Одним из наиболее показательных шагов стало добровольное снижение заработной платы руководством компании. Генеральный директор Макото Учида установил пример, отказавшись от 50% своей ежемесячной зарплаты.

Однако, сокращение зарплат – лишь часть масштабной программы реструктуризации. Заявленное сокращение штата на 9 тысяч человек – болезненная, но, по мнению руководства, необходимая мера для оптимизации затрат и повышения эффективности работы. Уменьшение производственных мощностей на 20% также свидетельствует о готовности компании адаптироваться к снижению спроса и оптимизировать производство под реальные рыночные потребности.

Еще одним важным элементом программы является продажа 149 миллионов акций Mitsubishi Motors. Этот шаг принесет Nissan 300 миллиардов иен (около 1,94 миллиарда долларов).

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Источник: Газета.Ru

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 479
10.11.2024 
Фото:Unsplash
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