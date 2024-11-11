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Япония уточнила санкции по гибридам: что можно вывозить, а что нет. Будет больше выбор?

РБК: Япония разрешила России вывозить машины с мягкой гибридной установкой

Япония внесла изменения в формулировки своих санкционных мер, что позволяет россиянам снова импортировать автомобили с мягкими гибридными установками.

Мягкий гибрид — это автомобиль, в котором электрический мотор работает исключительно в качестве вспомогательного, помогая бензиновому двигателю.

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Honda Fit
Honda Fit

Хотя это изменение может восприниматься как смягчение запрета, на самом деле речь идет скорее об уточнении первоначальных условий.

Изначально запрет не касался мягких гибридов, но из-за неопределенности формулировки японские брокеры и экспортеры не решались продавать машины с гибридной системой и избегали таких сделок.

Теперь на аукционах доступны для покупки автомобили с гибридными установками от таких производителей, как Honda, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Mercedes и Audi.

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Напомним, что в августе 2023 года Япония ввела запрет на экспорт некоторых новых и подержанных автомобилей в Россию. Под санкции попали все гибриды и электрокары, а также автомобили с двигателем более 1,9 литра.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Изначально в санкционных формулировках не было разделения на мягкие гибриды (со стартер-генератором, не могут ездить на электротяге) и на подзаряжаемые гибриды (с тяговой батареей, могут ездить на электротяге). Поэтому были разночтения.

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У покупателей появляется более широкий выбор, причем это касается не только автомобилей японских марок, но и европейские (с японского рынка) сюда тоже подпадают.

В этом списке совершенно разные машины – от кей-каров Suzuki Solio и Nissan Dayz до таких автомобилей, как Audi Q3 и Mercedes E-класса. Всё это касается машин с моторами объемом до 1,9 литра.

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Источник: РБК Приморье

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Фото:Юрий Смитюк/ТАСС и «За рулем»
Количество просмотров 4709
11.11.2024 
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС и «За рулем»
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