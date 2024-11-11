Япония уточнила санкции по гибридам: что можно вывозить, а что нет. Будет больше выбор?

РБК: Япония разрешила России вывозить машины с мягкой гибридной установкой

Япония внесла изменения в формулировки своих санкционных мер, что позволяет россиянам снова импортировать автомобили с мягкими гибридными установками.

Мягкий гибрид — это автомобиль, в котором электрический мотор работает исключительно в качестве вспомогательного, помогая бензиновому двигателю.

Honda Fit

Хотя это изменение может восприниматься как смягчение запрета, на самом деле речь идет скорее об уточнении первоначальных условий.

Изначально запрет не касался мягких гибридов, но из-за неопределенности формулировки японские брокеры и экспортеры не решались продавать машины с гибридной системой и избегали таких сделок.

Теперь на аукционах доступны для покупки автомобили с гибридными установками от таких производителей, как Honda, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Mercedes и Audi.

Напомним, что в августе 2023 года Япония ввела запрет на экспорт некоторых новых и подержанных автомобилей в Россию. Под санкции попали все гибриды и электрокары, а также автомобили с двигателем более 1,9 литра.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Изначально в санкционных формулировках не было разделения на мягкие гибриды (со стартер-генератором, не могут ездить на электротяге) и на подзаряжаемые гибриды (с тяговой батареей, могут ездить на электротяге). Поэтому были разночтения.

У покупателей появляется более широкий выбор, причем это касается не только автомобилей японских марок, но и европейские (с японского рынка) сюда тоже подпадают.

В этом списке совершенно разные машины – от кей-каров Suzuki Solio и Nissan Dayz до таких автомобилей, как Audi Q3 и Mercedes E-класса. Всё это касается машин с моторами объемом до 1,9 литра.

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Источник: РБК Приморье