Обновленная трансмиссия УАЗа — смотрим видео!

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На УАЗе внедрили приемо-сдаточные испытания раздаточной коробки

Новую программу контроля качества внедрил УАЗ – теперь на входящем в структуру завода ООО «УАЗ-Механосборочное производство» проводятся приемо-сдаточные испытания (ПСИ) раздаточных коробок. Выпускаемые узлы, прежде чем устанавливать на автомобили, контролируют по ряду параметров.

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Программа включает четыре ключевых этапа:

  • контроль технологических процессов сборки;
  • совместные испытания в реальных условиях эксплуатации;
  • выборочный контроль поступающих изделий;
  • летучий контроль деталей на участках механической обработки.
«Специалисты разработали чек-листы для каждого участка, а сотрудники прошли обучение по трехступенчатой системе: "Я делаю – Мы делаем – Ты делаешь". В процессе проверки используются контрольные приспособления и измерительные приборы. Например, тепловизоры и ультрафиолетовые фонари. Программа обеспечивает соответствие качества готового изделия и каждого этапа производства», – сообщила пресс-служба завода.

Отмечается, что в дальнейшем ПСИ будут внедрены на все сборочные узлы, включая мосты и тормозные механизмы.

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Напомним, после критики со стороны Дмитрия Рогозина в сентябре этого года на УАЗе подготовили развернутый ответ, а затем рассказали о вводе в производство усовершенствованной раздаточной коробки, а также о начале комплектования модели УАЗ Хантер 150-сильным двигателем ZMZ Pro, который раньше ставили только на Патриот, Пикап и Профи.

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Источник: УАЗ Сегодня

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 534
12.11.2024 
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