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В Россию вернулся японский кроссовер, он дешевле «китайцев», но продается неофициально

В РФ предлагают новые кроссоверы Mitsubishi Outlander по цене от 3,4 млн рублей

На российском рынке снова можно найти кроссоверы Mitsubishi Outlander, а точнее – автомобили последнего, четвертого поколения. Они поставляются в страну неофициально, и цены на них начинаются от 3,4 млн рублей.

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Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander

Так, один из частных продавцов из Новосибирска предлагает новый Outlander за 3,4 миллиона рублей. По его словам, эта цена включает все расходы – от утильсбора до пошлин. Однако машина находится в Астане, и покупателю предстоит либо забрать ее самовывозом, либо организовать доставку автовозом в Россию.

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В Туле за 3,8 миллиона рублей продается Outlander в комплектации Style Edition, которая включает такие функции, как двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, датчики давления в шинах, светодиодные фары, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, панорамная крыша с люком и многое другое.

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В Салавате (Башкирия) за аналогичную модель просят 3,9 млн рублей, в Самаре – минимум 4,1 миллиона, а в Москве – от 4,15 миллиона рублей. Еще выше цены в Барнауле, Уфе, Краснодаре и Санкт-Петербурге.

Официально представленные в России автомобили китайских марок, в основном, стоят дороже. Например, новый Geely Atlas не купить дешевле 3 424 190 рублей.

В России анонсировали модель Solaris HC, оснащенную телематической системой с функцией дистанционного запуска двигателя, которая будет доступна на всех версиях модели.

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Источник: «Автоновости дня»

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Алексеева Елена
Фото:Mitsubishi
Количество просмотров 68814
11.11.2024 
Фото:Mitsubishi
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