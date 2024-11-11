В Россию вернулся японский кроссовер, он дешевле «китайцев», но продается неофициально

В РФ предлагают новые кроссоверы Mitsubishi Outlander по цене от 3,4 млн рублей

На российском рынке снова можно найти кроссоверы Mitsubishi Outlander, а точнее – автомобили последнего, четвертого поколения. Они поставляются в страну неофициально, и цены на них начинаются от 3,4 млн рублей.

Mitsubishi Outlander

Так, один из частных продавцов из Новосибирска предлагает новый Outlander за 3,4 миллиона рублей. По его словам, эта цена включает все расходы – от утильсбора до пошлин. Однако машина находится в Астане, и покупателю предстоит либо забрать ее самовывозом, либо организовать доставку автовозом в Россию.

В Туле за 3,8 миллиона рублей продается Outlander в комплектации Style Edition, которая включает такие функции, как двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, датчики давления в шинах, светодиодные фары, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, панорамная крыша с люком и многое другое.

В Салавате (Башкирия) за аналогичную модель просят 3,9 млн рублей, в Самаре – минимум 4,1 миллиона, а в Москве – от 4,15 миллиона рублей. Еще выше цены в Барнауле, Уфе, Краснодаре и Санкт-Петербурге.

Официально представленные в России автомобили китайских марок, в основном, стоят дороже. Например, новый Geely Atlas не купить дешевле 3 424 190 рублей.

В России анонсировали модель Solaris HC, оснащенную телематической системой с функцией дистанционного запуска двигателя, которая будет доступна на всех версиях модели.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: «Автоновости дня»