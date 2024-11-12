Анна Щербакова и Роман Русинов провели стартовое вбрасывание шайбы на матче «Авангарда» в Омске

На омской G-Drive Арене прошел необычный «гоночный» матч между хоккейными клубами «Авангард» и СКА. Начало игре дали олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова и чемпион мира в гонках на выносливость Роман Русинов.

Команды хоккейных клубов «Авангард» (Омск) и СКА (Санкт-Петербург) сразились на льду G-Drive Арены 11 ноября. Специальными гостями игры стали Анна Щербакова – олимпийская чемпионка, чемпионка мира и трехкратная чемпионка России по фигурному катанию, – и Роман Русинов – чемпион мира в гонках на выносливость, пилот и спортивный директор команды G-Drive Racing. Вместе они положили старт матчу, сделав символическое первое вбрасывание шайбы в игру.

Знаменитая фигуристка приехала на матч с особой миссией – представить омичам Чемпионат России по фигурному катанию, который пройдет в городе с 19 по 22 декабря.

«G-Drive Арена одна из самых современных, что я видела. Я и сама на ней выступала. Не сомневаюсь, что соревнования пройдут на самом высоком уровне», – поделилась фигуристка. Она также отметила большую вовлеченность сибиряков в спорт: «Омичи, спасибо, что вы такие активные болельщики и горячо поддерживаете российский спорт! Омск – ты просто космос!»

Накал ледовых страстей дополняла особая гоночная тематика матча. Перед игрой болельщики могли прокатиться по цифровым копиям реальных гоночных трасс за рулем симуляторов и проверить скорость реакции на тренажере для профессиональных пилотов. А Роман Русинов впервые показал Омску новый российский суперкар Rossa, над созданием которого он работал вместе с российскими инженерами и дизайнерами. Автомобиль был экспонирован у входа в G-Drive Арену.

Роман Русинов

Этой осенью Rossa дебютировала в рамках финального заезда Российской серии гонок на выносливость. Сейчас команда инженеров испытывает возможности автомобиля на высокотехнологичном топливе G-Drive и моторных маслах G-Energy.

«У хоккея и автоспорта действительно много общего: энергия, скорость, риск, адреналин, зрелищность. Что уж скрывать, иногда случаются и столкновения! У «Авангарда» и СКА невероятно сплоченные сообщества болельщиков. Надеюсь, что такие тематические матчи вдохновляют их заинтересоваться и автоспортом», – сказал Роман Русинов.

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