Новый Opel Grandland отметился агрессивным продвижением

Новый кроссовер Opel Grandland получит два светящихся логотипа и 3 версии

Opel продвигает свой новый электрический кроссовер Grandland с помощью международной кампании «#GOGRAND».

Компания с юмором обращается к первому слогу имени модели. Например, в телевизионном рекламном ролике в Европе говорится: «Эти массажные сиденья…» – «ГРАНД!» или «Первоклассный ассортимент…» – «ГРАНД!»

«Новый Opel Grandland не просто хорош — он великолепен!» Первое предложение телевизионной рекламной кампании нового Grandland ясно дает понять: вот лучший внедорожник, который устанавливает новые стандарты.

Opel Grandland

Что же известно об этом автомобиле? Новый Opel Grandland – это «просторный» кроссовер, оснащенный новейшими технологиями, такими как фары Intelli-Lux HD с более чем 50 000 светодиодных элементов. У него современный дизайн и подсвеченный логотип Opel спереди и сзади.

Grandland доступен в гибридной, подключаемой гибридной или электрической версии – с большим запасом хода (не уточняется с каким). Это первая модель Opel, основанная на платформе STLA Medium, которая оптимизирована для электромобилей. В Grandland будет установлен аккумулятор емкостью 97 кВт.ч.

Кстати, Grandland прошлого поколения продавался в России, когда марка к нам вернулась уже в составе альянса Peugeot-Citroen.

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Источник: media.stellantis.com