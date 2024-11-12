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Организация движения и дисциплина водителей: Путин о решении проблемы с ДТП

Президент указал главе Северной Осетии на большое количество ДТП в регионе

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Республики Северная Осетия – Алания Сергеем Меняйло обратил внимание на тот факт, что количество дорожно-транспортных происшествий в регионе превышает средний показатель по всей стране.

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«ДТП много в республике. Больше, чем в среднем по стране. Я понимаю, что это связано и с дорогами, но и с организацией дорожного движения, дисциплиной на дорогах», – отметил российский лидер.

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Напомним, Путин накануне, 11 ноября, встретился с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло. Губернатор отчитался о социально-экономическом развитии региона.

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Источник: ria.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 103
12.11.2024 
Фото:Wikimedia
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