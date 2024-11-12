Стало известно, что будет с авторынком РФ после повышения утильсбора

Эксперты автоотрасли прогнозируют падение продаж на авторынке в ноябре на 40-50%

Автомобильный рынок России по итогам ноября может вернуться к показателям 120-130 тыс. проданных единиц. Таким мнением поделился генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.

«На спрос будут влиять, прежде всего, стоимость и доступность кредитов для физических лиц и лизинга для юрлиц. Хотя внешнеэкономические факторы и валютные колебания также могут внести свой вклад. Если производители в ноябре решат повысить цены, то есть вероятность, что рынок может упасть на 40-50% относительно октября», – делится прогнозом специалист.

В то же время, по мнению коммерческого директора сети дилерских центров «Прагматика» Александра Шапринского, продажи на авторынке в ноябре замедлятся минимум на 5% по отношению к октябрю. В качестве причин эксперт назвал удорожание кредитов, продажи машин по старым поставкам, а также удовлетворение потребительского спроса в преддверии индексации утильсбора.

По словам заместителя генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Рената Тюктеева, несмотря на сильные продажи октября, во второй половине месяца наблюдаются снижение продаж и падение трафика.

«Мы видим стагнацию в стоках производителей, проблемы с получением кредитов в частном секторе и дорогим финансированием для всех участников рынка. Все это приведет к снижению продаж в отрасли уже в ноябре», – констатирует эксперт.

Напомним, с 1 октября 2024 года в России вступило в силу постановление Правительства РФ о поэтапной индексации ставок утильсбора на легковые и грузовые автомобили, автобусы, прицепы и некоторые виды дорожно-строительной техники.

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Источник: autostat.ru