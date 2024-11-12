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Иностранные автоконцерны поделятся информацией с российскими сервисменами

Иностранных производителей обяжут открыть каталоги запчастей для наших сервисов

Группа сенаторов Совета Федерации предложила внести изменения в российские законодательство и технические стандарты, обязывая иностранных автопроизводителей делиться с российскими автосервисами технической информацией.

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Инициатива предполагает, что автоконцерны должны открыть эксплуатационные базы, диагностические протоколы и каталоги запчастей, что поможет в том числе и независимым сервисам ремонтировать иномарки.

Электронный каталог — программа, в которой можно быстро подобрать необходимые запчасти по VIN-коду.

По мнению сенаторов, доступ к технической информации важен для улучшения обслуживания автомобилей, особенно современных моделей с множеством электронных систем. Трудности с ремонтом и поиском запчастей уже отмечаются не только с автомобилями европейских и американских марок, ушедших с рынка из-за санкций, но и с китайскими машинами.

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Учитывая, что китайские автопроизводители не всегда предоставляют необходимую информацию, владельцы этих машин сталкиваются с трудностями при обслуживании.

Для решения проблемы участники круглого стола в Совфеде предложили разработать обязательные требования, которые могут быть закреплены в действующих технических регламентах Таможенного союза.

В частности, что все важные данные должны храниться на территории России, а доступ к ним должны иметь не только официальные дилеры, но и независимые автосервисы.

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Проблемы с доступом к онлайн-каталогам и точной информацией о запчастях уже создают сложности для автосервисов, что особенно актуально для новых китайских марок, таких как Kaiyi, Voyah и Ora.

Позиции, что технические базы нужно открыть всем сервисам, а не только дилерским центрам, придерживаются и в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Там считают, что этот доступ может быть и платной услугой.

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Источник: «Известия»

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Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 57
12.11.2024 
Фото:Depositphotos
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