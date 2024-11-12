Обновленный УАЗ Патриот — известно точно, когда его ждать!

Российская газета: модернизированный УАЗ Патриот представят в ноябре 2025 года

Официальная премьера обновленной версии внедорожника УАЗ Патриот запланирована на ноябрь – об этом источник пишет со ссылкой на осведомленного сотрудника Ульяновского автозавода. Отмечается, что модернизированный флагман дебютирует с двумя двигателями на выбор – бензиновым (вероятнее всего, нынешним 150-сильным ZMZ Pro) и новым дизельным.

По всей видимости, это будет доработанный вариант 130-сильного дизеля, который сейчас ставят на грузовички Sollers Argo. По предварительной информации, в версии для Патриота отдача дизеля составит 136 л.с.

А вот анонсированная ранее (также на 2025 год) автоматическая коробка, идущая в паре с этим дизелем, почему-то теперь не упоминается. Но новая 6-ступенчатая МКП в паре с дизелем по-прежнему заявлена.

Помимо этого, обновленный Патриот получит более яркие светодиодные фары и задние фонари, а также новые переднюю панель, рулевое колесо, центральный тоннель. По данным одного из источников, серьезных изменений салон внедорожника все же не претерпит – все нововведения будут локальными и зависеть от конкретной комплектации.

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Источник: Российская газета, Автопоток