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Обновленный УАЗ Патриот — известно точно, когда его ждать!

Российская газета: модернизированный УАЗ Патриот представят в ноябре 2025 года

Официальная премьера обновленной версии внедорожника УАЗ Патриот запланирована на ноябрь – об этом источник пишет со ссылкой на осведомленного сотрудника Ульяновского автозавода. Отмечается, что модернизированный флагман дебютирует с двумя двигателями на выбор – бензиновым (вероятнее всего, нынешним 150-сильным ZMZ Pro) и новым дизельным.

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По всей видимости, это будет доработанный вариант 130-сильного дизеля, который сейчас ставят на грузовички Sollers Argo. По предварительной информации, в версии для Патриота отдача дизеля составит 136 л.с.

А вот анонсированная ранее (также на 2025 год) автоматическая коробка, идущая в паре с этим дизелем, почему-то теперь не упоминается. Но новая 6-ступенчатая МКП в паре с дизелем по-прежнему заявлена.

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Помимо этого, обновленный Патриот получит более яркие светодиодные фары и задние фонари, а также новые переднюю панель, рулевое колесо, центральный тоннель. По данным одного из источников, серьезных изменений салон внедорожника все же не претерпит – все нововведения будут локальными и зависеть от конкретной комплектации.

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Источник: Российская газета, Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 407
12.11.2024 
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Отзывы о УАЗ Patriot (453)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Patriot  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет
Комментарий:
Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник позволяет привезти с собой все что нужно для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Комплектация машины небогатая, брал самый бюджетный вариант. Всяких там круиз-климат-контролей нет, но мы прекрасно обходимся просто машиной. Печка греет, куда захотим едем, чего надо с собой берем. Мотор надежный, заводится всегда без проблем. Коробка скоростей и раздатка тоже не подводят. Из серьезных ремонтов были замены бронзовых втулок шкворней, передних тормозных колодок и троса ручника (я им умудрился за что-то зацепиться).
+5