Соболь NN получил заводскую версию минивэн

Новый Соболь NN в исполнении минивэн получил сертификацию по категории B/М1

Пассажирская версия Соболь NN, в основе которой лежит модель с заводским индексом A13S12, получила сертификацию по «легковой» категории B/М1 – источник пишет, что на сайте дистрибьютора появилось описание модификации «минивэн» с трансформируемым салоном.

Важно отметить, что у нового Соболя уже была модификация «минивэн» – «За рулем» подробно тестировал такую версию, однако то был вариант, который из заводского машинокомплекта собирала сотрудничающая с ГАЗом компания «Луидор». Эти машины имели сертификацию по категории B/М2.

Минивэн Соболь NN от «Луидора»

Отмечается, что нынешнюю сертификацию B/М1 получить сложнее и дольше – потому и завершить ее производителю удалось сравнительно недавно.

На прежнюю категорию M2 распространялись некоторые «автобусные» ограничения – например, на регулярный техосмотр, тахограф и максимальную скорость на автомагистралях. Для M1 эти ограничения не актуальны. Цена на Соболь NN в заводской версии минивэн на сайте дистрибьютора не указывается – она направляется интересующимся по запросу.

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Источник: Автопоток