Автобренд из Китая поднял цены почти на все модели — сколько они теперь стоят

Бренд Geely в России обновил прайсы — цены на некоторые модели выросли на 4,4%

Почти все модели бренда Geely в России выросли в цене от 7,2 до 163,2 тыс. рублей (0,2-4,4%). Исключениями стали седан Emgrand – у него подорожала только базовая комплектация, а цены на кроссовер Atlas Pro остались прежними.

Об изменении прайс-листов эксперты узнали в ходе мониторинга цен китайского бренда.

В частности, стоимость седана Geely Emgrand в базовой комплектации Standard выросла на 45 тыс. рублей, теперь его цена стартует от 2,157 млн. рублей. Седан бизнес-класса Geely Preface вырос в цене в обеих комплектациях: на 132,2 тыс. рублей в базовой и на 57,2 тыс. рублей – в топовой. Компактный кроссовер Coolray в базе вырос в цене на 73,2 тыс. рублей, а остальные три стали дороже на 57,2 тыс. рублей. На такую же сумму подорожал новый кроссовер Cityray во всех комплектациях, кроме базовой.

Аналогичная ситуация с кроссоверами Atlas и Monjaro, базовые версии которых выросли в цене на 130,2 и 163,2 тыс. рублей соответственно. Остальные прибавили по 57,2 тыс. рублей. Кроме того, цена 7-местного кроссовера Okavango в обновленных комплектациях выросла на 57,2-127,2 тыс. рублей, а прежние версии подорожали на сумму от 7,2 до 127,2 тыс. рублей.

Два Geely под белорусским брендом Belgee тоже обновили прайсы: цены на кроссоверы X50 (копия дорестайлингового Geely Coolray) и X70 (копия Geely Atlas Pro) выросли на сумму от 42,2 до 112,2 тыс. рублей (1,3-4,4%).

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Источник: avtonovostidnya.ru