Москвичи активно пользуются бесплатными пересадками на городском транспорте
Любимый сервис столичных пассажиров — бесплатные пересадки на маршрутах городского транспорта.
С начала года на маршрутах автобусов, электробусов и трамваев москвичи и гости столицы совершили около 5,9 млн бесплатных пересадок. В этом году бесплатные пересадки чаще всего совершают на автобусном маршруте 605 и трамвайных 6, 11, 17.
Для выгодных поездок нужно:
- Привязать «Тройку» в личном кабинете приложения «Метро Москвы» или «Московский транспорт».
- Бесплатные пересадки активируются в течение 24 часов.
- Оплатить первую поездку.
- Совершить пересадку или снова воспользоваться тем же маршрутом можно в течение 90 минут (при оплате на валидаторе деньги не спишутся).
Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:
– На маршрутах наземного городского транспорта пассажиры могут совершать бесплатные пересадки. Благодаря этому пользователи суммарно сэкономили около 165 млн руб. с начала 2024 года.
Современные сервисы делают поездки комфортнее и удобнее. Продолжаем развивать билетную систему по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина.
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Источник: Дептранс