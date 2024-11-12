Москвичи активно пользуются бесплатными пересадками на городском транспорте

С начала года совершено 5,9 млн бесплатных пересадок на общественном транспорте

Любимый сервис столичных пассажиров — бесплатные пересадки на маршрутах городского транспорта.

С начала года на маршрутах автобусов, электробусов и трамваев москвичи и гости столицы совершили около 5,9 млн бесплатных пересадок. В этом году бесплатные пересадки чаще всего совершают на автобусном маршруте 605 и трамвайных 6, 11, 17.

Для выгодных поездок нужно:

Привязать «Тройку» в личном кабинете приложения «Метро Москвы» или «Московский транспорт».

Бесплатные пересадки активируются в течение 24 часов.

Оплатить первую поездку.

Совершить пересадку или снова воспользоваться тем же маршрутом можно в течение 90 минут (при оплате на валидаторе деньги не спишутся).

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– На маршрутах наземного городского транспорта пассажиры могут совершать бесплатные пересадки. Благодаря этому пользователи суммарно сэкономили около 165 млн руб. с начала 2024 года.

Современные сервисы делают поездки комфортнее и удобнее. Продолжаем развивать билетную систему по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина.

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Источник: Дептранс