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Москвичи активно пользуются бесплатными пересадками на городском транспорте

С начала года совершено 5,9 млн бесплатных пересадок на общественном транспорте

Любимый сервис столичных пассажиров — бесплатные пересадки на маршрутах городского транспорта.

С начала года на маршрутах автобусов, электробусов и трамваев москвичи и гости столицы совершили около 5,9 млн бесплатных пересадок. В этом году бесплатные пересадки чаще всего совершают на автобусном маршруте 605 и трамвайных 6, 11, 17.

Для выгодных поездок нужно:

  • Привязать «Тройку» в личном кабинете приложения «Метро Москвы» или «Московский транспорт».
  • Бесплатные пересадки активируются в течение 24 часов.
  • Оплатить первую поездку.
  • Совершить пересадку или снова воспользоваться тем же маршрутом можно в течение 90 минут (при оплате на валидаторе деньги не спишутся).

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– На маршрутах наземного городского транспорта пассажиры могут совершать бесплатные пересадки. Благодаря этому пользователи суммарно сэкономили около 165 млн руб. с начала 2024 года.

Современные сервисы делают поездки комфортнее и удобнее. Продолжаем развивать билетную систему по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина.

Источник: Дептранс

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Алексеева Елена
Количество просмотров 47
12.11.2024 
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