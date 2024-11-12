Сладкий ноябрь: покупатели авто получат максимальные выгоды — список акций и скидок

АВТОВАЗ анонсировал акции и скидки до ₽400 тысяч при покупке Lada в ноябре

Все покупатели отечественного автомобиля Lada при покупке в ноябре 2024 года могут воспользоваться различными преференциями от производителя и получить дополнительную выгоду. Об акциях и выгодных предложениях рассказали на портале «Лада.Онлайн».

Программа господдержки позволяет получить выгоду в 20% от рекомендованной розничной цены (РРЦ). Субсидией могут воспользоваться работники образовательных и медицинских учреждений, мобилизованные, добровольцы и военнослужащие-контрактники – участники СВО, а также члены их семей. Также субсидия распространяется на инвалидов.

Купить Lada Vesta по цене от 1,239 млн рублей с выгодой до 220 тыс. рублей можно в кредит по программам Lada Finance по схеме трейд-ин. В рамках акции доступны все модели семейства Lada Vesta с МКП.

Акция «Осень на автомате» позволит суммировать акционные предложения, в этом случае выгода при покупке Lada Vesta SW с АКП составит до 580 тыс. рублей. В этом случае старый автомобиль нужно сдать в рамках трейд-ин, а новый взять в кредит по программам Lada Finance или Lada Finance Plus. Максимальная выгода при покупке Lada Vesta SW Cross с «автоматом» в комплектации GFK34B3x4A будет следующей:

100 тыс. рублей при покупке с учетом сдачи бывшего в употреблении автомобиля в рамках механизма трейд-ин;

100 тыс. рублей при покупке по программам Lada Finance или Lada Finance Plus;

20% от стоимости автомобиля в рамках государственной программы автокредитования.

При покупке Lada Largus в кредит по программам Lada Finance или Lada Finance Plus можно сэкономить 400 тыс. рублей. В этом случает цена на автомобиль стартует от 1,26 млн. рублей.

Кроме того, покупатели могут купить Lada Vesta 2023 года, Lada Vesta 2024 года, а также Lada Largus по специальной программе «Lada Лизинг». В частности, при покупке Lada Vesta 2023 года (за исключением Sportline и версий с АКП) выгода составит 210 тыс. рублей. При покупке Lada Vesta 2024 года (за исключением Sportline и версий с АКП) выгода будет 250 тыс. рублей. При покупке пассажирской или грузовой Lada Largus выгода составит 400 тыс. рублей.

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Источник: лада.онлайн