Убийца Toyota Land Cruiser: известны цена и подробности о новом внедорожнике BYD

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Внедорожник FCB Bao 8 PHEV от BYD появился в Китае по цене от 52 500 долларов

Входящая в BYD компания Fang Cheng Bao (FCB) выпустила новинку Bao 8. BYD намерена продавать FCB Bao 8 (он же Leopard 8) в Европе под брендом Denza.

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FCB Bao 8 (он же Leopard 8)
FCB Bao 8 (он же Leopard 8)

FCB Bao 8 выглядит как традиционный мускулистый внедорожник с современными функциями, такими как выдвижные дверные ручки, датчик LiDAR на крыше и глянцевая решетка радиатора. У него черненые стойки и крыша, большие бамперы, светодиодные фары и откидная задняя дверь с установленным на ней полноразмерным запасным колесом.

Габариты FCB Bao 8: 5195/1994/1875 мм с колесной базой 2920 мм.

FCB Bao 8 (он же Leopard 8)
FCB Bao 8 (он же Leopard 8)

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FCB Bao 8 оснащен гибкой системой подвески DiSus-P. Благодаря ей максимальный дорожный просвет может достигать 310 мм. Углы въезда и съезда составляют 34 и 35 градусов соответственно. Клиренс Bao 8 с обычными настройками подвески составляет 220 мм (угол въезда: 29 градусов, угол съезда: 18 градусов).

Внутри три экрана на центральной консоли и 50-дюймовый проекционный дисплей дополненной реальности.

Fang Cheng Bao Bao 8 «заточен» под мобильные телефоны Huawei. Открыть автомобиль можно прямо с мобильного телефона, а также легко переносить часто используемые приложения со своих телефонов Huawei в информационно-развлекательную систему внедорожника.

FCB Bao 8 (он же Leopard 8)
FCB Bao 8 (он же Leopard 8)

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Bao 8 использует трансмиссию DMO. Это параллельная подключаемая гибридная система с 2-литровым ДВС и двумя электродвигателями. Ее мощность достигает 737 л. с. Этот автомобиль также предлагает режим 4WD на низкой скорости и три автоматические блокировки дифференциалов. Есть несколько внедорожных режимов, таких как снег, песок, грязь, горы, камни, брод и т. д.

На борту установлен аккумулятор емкостью 36,8 кВт·ч, и только на электротяге автомобиль может пройти 100 км, а суммарный запас хода достигает 1200 км. Расход топлива Bao 8 с разряженной батареей составляет 8,5 л/100 км, разгон до сотни – 4,8 секунды.

Цены на Bao 8 варьируются от 52 500 до 56 400 долларов.

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Источник, фото: СarNewsChina

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Алексеева Елена
Количество просмотров 131
13.11.2024 
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