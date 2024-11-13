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Toyota Corolla с другим названием вернулась в Россию – она дешевле Москвича

Дилер привез в Россию седан Toyota Levin из Китая за 2,4 млн рублей

У популярной и надежной Toyota Corolla есть еще одна версия под названием Levin. Ее делают и продают в Китае, а теперь привезли и в Россию по цене 2 400 000 рублей. За столько новый автомобиль 2024 г. в. предлагает частник из Читы. В стоимость включен утильсбор, растаможка и прочие затраты.

Toyota Levin
Toyota Levin
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У машины тканевый салон, датчик света, фронтальные и боковые подушки безопасности, коленная подушка безопасности, кондиционер, ABS, ESP и прочие опции.

Toyota Levin
Toyota Levin

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Под капотом Levin 116-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,2 литра, бесступенчатый клиноременный вариатор. Привод передний.

Для сравнения, седан Москвич 6 в комплектациях выше базовой стоит столько же или даже больше. Так, комплектация «Бизнес» оценена в 2 400 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ обновит несколько моделей.

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Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 4065
13.11.2024 
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Corolla (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Недостатки:
Для меня нет.
Комментарий:
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.
+12