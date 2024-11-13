Иностранные права при нарушении ПДД предложили признавать недействительными

В ГД поступит законопроект об аннулировании иностранных прав при нарушении ПДД

Депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким 13 ноября внесут в ГД проект закона о признании недействительными в России международных и иностранных водительских прав при нарушении правил дорожного движения (ПДД).

В документе сказано, что при нарушении ПДД иностранные национальные и международные водительские права признаются недействительными с той даты, как постановление по делу вступит в законную силу.

Авторы инициативы объясняют необходимость принятия такого закона заметным ростом числа аварий с участием водителей с иностранными правами.

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Источник: ТАСС