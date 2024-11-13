Грузовик упал в водоем: что известно о трагическом ДТП
Водитель и пассажир грузовика погибли в ДТП в Ермаковском районе Красноярского края. Еще один человек пострадал.
Авария произошла накануне ночью на автодороге между селами Верхнеусинское и Нижнеусинское. 47-летний водитель ГАЗ уехал в кювет, затем грузовик упал в водоем.
Водитель и пассажир скончались, еще один пассажир госпитализирован. Полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.
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Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю