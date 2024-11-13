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Грузовик упал в водоем: что известно о трагическом ДТП

Два человека погибли в аварии с грузовиком в Красноярском крае

Водитель и пассажир грузовика погибли в ДТП в Ермаковском районе Красноярского края. Еще один человек пострадал.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
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Авария произошла накануне ночью на автодороге между селами Верхнеусинское и Нижнеусинское. 47-летний водитель ГАЗ уехал в кювет, затем грузовик упал в водоем.

Водитель и пассажир скончались, еще один пассажир госпитализирован. Полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее «За рулем» сообщал, на сколько обесцениваются китайские машины со временем.

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Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 78
13.11.2024 
Фото:МВД Медиа
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