Hyundai Creta (Solaris HC) с автозапуском и «теплыми» опциями теперь у дилеров
Дилерам в РФ стали поступать кроссоверы Solaris HC (он же Hyundai Creta) с автозапуском и пакетом зимних опций. Уточняется, что автомобиль получил телематическую систему с опцией дистанционного запуска мотора.
В дополнение к автозапуску у кроссовера есть такие зимние опции, как подогрев передних и задних сидений, рулевое колесо с подогревом, обогрев лобового, заднего стекла по всей поверхности и боковых зеркал, подогрев форсунок омывателя лобового стекла.
Кроссовер поступил в продажу с двумя типами атмосферных двигателей 1,6 л (121/123 л.с.) и 2,0 л (149 л.с.) на выбор в сочетании с 6-ступенчатой МКП или 6-ступенчатой АКП. Также для всех версий возможно выбрать передний или полный привод по желанию покупателя.
Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ обновит несколько моделей.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Источник: Автостат