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Hyundai Creta (Solaris HC) с автозапуском и «теплыми» опциями теперь у дилеров

К дилерам в РФ поступили кроссоверы Solaris HC с автозапуском и зимними опциями

Дилерам в РФ стали поступать кроссоверы Solaris HC (он же Hyundai Creta) с автозапуском и пакетом зимних опций. Уточняется, что автомобиль получил телематическую систему с опцией дистанционного запуска мотора.

Solaris HC
Solaris HC
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В дополнение к автозапуску у кроссовера есть такие зимние опции, как подогрев передних и задних сидений, рулевое колесо с подогревом, обогрев лобового, заднего стекла по всей поверхности и боковых зеркал, подогрев форсунок омывателя лобового стекла.

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Кроссовер поступил в продажу с двумя типами атмосферных двигателей 1,6 л (121/123 л.с.) и 2,0 л (149 л.с.) на выбор в сочетании с 6-ступенчатой МКП или 6-ступенчатой АКП. Также для всех версий возможно выбрать передний или полный привод по желанию покупателя.

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Источник: Автостат

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Ушакова Ирина
Фото:Solaris
Количество просмотров 112
13.11.2024 
Фото:Solaris
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