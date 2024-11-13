Прочная рама, мощный движок, энергоемкая подвеска — выбираем новый байк!

На выставке «Поехали» представят PROGASI — покоритель бездорожья для смелых

PROGASI Jumbo - это не просто питбайк, а настоящий зверь, готовый покорять бездорожье. Мощный двигатель, продуманная подвеска и надежные тормоза делают его идеальным выбором как для опытных райдеров, так и для новичков, желающих испытать свои силы в экстремальных условиях. Давайте же разберемся, чем же так хорош новый питбайк PROGASI.

Модель представлена в трех модификациях - Jumbo 125, Jumbo 150 и Jumbo 150 PRO. Все они оснащены четырехтактным двигателем YX. Это уже давно зарекомендовавший себя двигатель, известный своей надежностью и мощностью.

PROGASI Jumbo может похвастаться прочной рамой, которая обеспечивает стабильность и управляемость даже на самых сложных трассах. Подвеска 250 мм спереди и 200 мм сзади обеспечивает комфортную поездку на любых трассах.

Надежные дисковые тормоза с гидравлическим приводом позволяют быстро и эффективно контролировать мотоцикл в любой ситуации. Несмотря на свою «спортивную» направленность, PROGASI Jumbo предлагает хороший уровень комфорта.

Эргономика продумана до мелочей: удобное сиденье, широкий руль, удобные грипсы, правильно расположенные подножки – все делает поездку приятной даже в долгих путешествиях. Мощный двигатель, комфортная посадка и доступная цена делают его отличным выбором в этом классе мотоциклов.

От питбайков к эндуро: PROGASI Super Max 300. Обновленная легенда, триумф 2024 года!

В 2024 году PROGASI представила обновленную версию своего бестселлера - Super Max 300, которая сразу покорила сердца мотолюбителей и стала самой популярной моделью этого года.

Сердце Super Max 300 - одноцилиндровый, 4-тактный двигатель ZS-172 FMM- CB300F с воздушным охлаждением. Обновленная система подачи топлива с карбюратором NIBBI RACING Black 30 обеспечивает оптимальную экономичность. Максимальная мощность 25 л.с. при 8500 об/мин гарантируют отличную производительность.

Суперпрочная рама и настраиваемая подвеска KYB-Tech обеспечивают отличную управляемость и плавность хода. Высота сиденья 900 мм и большой дорожный просвет 330 мм делают Super Max 300 удобным для райдеров любой комплекции и позволяют легко преодолевать сложные участки. Гидравлические дисковые тормоза обеспечивают надежное торможение в любых условиях.

PROGASI Super Max 300 - надежный и практичный мотоцикл с продуманной конструкцией, которая гарантирует долгий срок службы. Топливный бак объемом 5,5 л обеспечивает длительную автономность, а легкий вес 112 кг делает мотоцикл маневренным и легким в управлении.

Больше участников выставки «Поехали» вы найдете на сайте poehaliexpo.ru.

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